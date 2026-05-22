El espaldarazo de Mauricio Macri a Esteban Allasino: "Este pibe es una joya"

En el marco de su visita a Mendoza , el expresidente Mauricio Macri le tiró flores al intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino , durante su discurso en el hotel Hilton en lo que fue el relanzamiento del PRO , en un evento denominado “Próximo paso”: “Este pibe es una joya” , señaló el exmandatario nacional.

El discurso de Macri giró en torno a la importancia del Cambio y sostuvo que el PRO se propuso “cambiar el país en serio”, aunque luego el “ejército de demolición” del gobierno de Alberto Fernández desanduvo los cambios.

Además, el líder del PRO afirmó que quiere que el cambio “se haga realidad para todos los argentinos” y que a veces los enemigos del cambio “pueden estar dentro”: “Imaginemos que nuestro presidente es el capitán de un barco: a veces tiene problemas externos, como una tormenta; y a veces internos, como que el casco tenga una fisura”, cuestionando al Gobierno.

El elogio de Macri a Allasino

En un momento de su discurso, el expresidente se refirió a Esteban Allasino, agradeció su hospitalidad durante la tarde y añadió: “Les digo a los mendocinos que este pibe es una joya, cuidado”, señaló el expresidente, acompañado por aplausos.

Además, agregó que es difícil encontrar “tanta energía, tanta capacidad, tanta pasión en hacer las cosas como las que tiene Esteban (Allasino)”: “Espero que todos los mendocinos lleguen a conocerte porque vale la pena”, afirmó.

A su vez, lo arengó diciendo que “no afloje” y, fiel a su estilo, remató con un chiste: “Ya el pelo se fue, lo que te queda es trabajar por los mendocinos”, bromeó Macri.

Los elogios de Mauricio Macri a Allasino El expresidente Mauricio Macri llenó de elogios al intendente lujanino Esteban Allasino. Mdz

El encuentro previo

Antes del evento, Allasino recibió a Mauricio Macri en Luján de Cuyo y dialogaron sobre la realidad del país, el plan de obras del departamento y otros temas. Allasino es en la actualidad el único intendente que pertenece al PRO, a pesar de haber integrado la alianza de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas.