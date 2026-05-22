Antes de su visita a Mendoza, la mano derecha de Mauricio Macri marcó diferencias con Milei

El diputado nacional y secretario general del PRO Fernando De Andreis participa este jueves en Mendoza del encuentro regional del partido encabezado por el expresidente Mauricio Macri en el Hotel Hilton. El dirigente será una de las figuras centrales de la actividad junto al intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, y aseguró que el PRO atraviesa “una etapa de renovación”.

En diálogo con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio , De Andreis explicó que el espacio viene realizando encuentros regionales bajo el lema “Próximo Paso” y señaló que una de las principales definiciones es que “tenemos que reconectar con ser ese espacio político que transmite futuro, disrupción y modernidad”.

Además, remarcó que el PRO busca evitar “que la Argentina vuelva, retroceda, como nos pasó en el 2019” y sostuvo: “No podemos ser funcionales a que el populismo, el kirchnerismo, tenga lugar”.

Durante la entrevista, el dirigente diferenció el rol del PRO respecto del gobierno nacional y respaldó parte de las reformas impulsadas por Javier Milei. “Reconociendo absolutamente y con mucha humildad que en el 2023 la gente lo eligió a él para llevar adelante el cambio”, afirmó.

En ese sentido, destacó que “no hace mucho la Argentina estaba al borde de la hiperinflación” y valoró que el presidente y su equipo económico “lograron desarmar la bomba que les había dejado Alberto Fernández y Sergio Massa”.

fernando de andreis en mdz (3) Alf Ponce Mercado / MDZ

Sin embargo, planteó diferencias sobre la etapa actual del Gobierno. “Lo que nosotros estamos planteando en esto del 'próximo paso' es que se viene una etapa de construcción”, expresó. Y agregó: “Cuando vos demolés y no construís lo que tenés es un terreno vacío y el argentino lo que quiere es una casa nueva”.

De Andreis enumeró algunos de los ejes que, según indicó, deberían formar parte de esa nueva etapa: “Rutas, seguir bajando impuestos, por ejemplo eliminar el impuesto al cheque, incorporar la inteligencia artificial, capacitar no solamente a los chicos sino a la fuerza laboral actual”.

“Nosotros tenemos que lograr que la Argentina sea un lugar donde se invierte y se genere empleo privado”, agregó.

También sostuvo que el PRO debe “empezar a ponerle palabra a lo que falta” y advirtió: “Cuando el PRO no le pone palabras a lo que falta, ese vacío lo llena el kirchnerismo”.

“Si no resuelve la interna, la Argentina no crece”

Consultado sobre las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza, De Andreis consideró que “el gobierno tiene que dejar de lado las internas y tiene que volver a poner energía en la resolución de los problemas”.

“Si no resuelve la interna, la Argentina no crece, si la Argentina no crece no genera empleo y el año que viene se le va a poner muy cuesta arriba”, afirmó.

Además, sostuvo que “las chances de que vos resuelvas los problemas de la Argentina son tendientes a cero” si existe “un equipo partido y con el nivel de violencia entre uno con otro”.

Respecto de una eventual candidatura presidencial de Macri, indicó que “todavía no decidió ser candidato” y explicó que hoy el PRO está enfocado en “la construcción de 150 candidatos a intendentes de las 150 ciudades más importantes de la Argentina”.

Sobre la agenda en Mendoza, detalló que además del encuentro central previsto para las 18 en el Hilton participarán dirigentes de Mendoza, San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja. También confirmó actividades en Luján de Cuyo, encuentros con jóvenes y mujeres del PRO, y una cena junto al gobernador Alfredo Cornejo.