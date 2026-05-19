Alfredo Cornejo se reúne con Mauricio Macri en Mendoza: los detalles del encuentro

Macri arriba a la provincia en un momento donde vuelve a sonar fuerte la posibilidad de que sea candidato a presidente el año que viene. De todas maneras, el cónclave con Cornejo se da en un marco institucional debido a que ha visitado a la mayoría de los gobernadores donde ha estado mientras recorre el país.

Sin embargo no hay que perder de vista que el PRO ha vuelto a ser socio de Cambia Mendoza, especialmente por el vínculo entre la Casa de Gobierno local y al único intendente que tiene el partido amarillo, Esteban Allasino, de Luján de Cuyo. El jefe comunal será en el cónclave regional, uno de los principales disertantes.

En las últimas semanas comenzó a tomar fuerza dentro del PRO un nuevo “operativo clamor” para impulsar una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri de cara a 2027. El expresidente volvió al centro de la escena con actos partidarios, mensajes críticos hacia el gobierno de Javier Milei y una reaparición pública donde la militancia volvió a cantar “Mauricio presidente”. En el macrismo aseguran que el exmandatario busca reposicionar al PRO como una alternativa propia y evitar quedar diluido dentro del armado libertario.

El acto realizado en Vicente López fue leído como una señal política fuerte. En ese evento, Macri endureció su discurso contra la administración nacional y dejó en claro que no está dispuesto a resignar protagonismo como pareció durante estos primeros años del gobierno libertario. En paralelo, dirigentes cercanos comenzaron a instalar la idea de que el exjefe de Estado podría volver a competir si el escenario económico y político se deteriora para La Libertad Avanza. Incluso, desde sectores empresarios y parte del denominado “círculo rojo” volvieron a aparecer gestos de respaldo hacia una eventual candidatura presidencial.

Aunque todavía no confirmó públicamente sus intenciones electorales, en el PRO reconocen que Macri atraviesa uno de sus momentos de mayor exposición desde que dejó la Casa Rosada. El desgaste del vínculo con Milei, las tensiones internas dentro del oficialismo y la necesidad de reorganizar al partido amarillo alimentan las especulaciones sobre su futuro político. Cerca del expresidente sostienen que hoy el objetivo es reconstruir volumen político, pero admiten que el operativo para instalar nuevamente la figura de Macri como presidenciable ya empezó a ponerse en marcha.

A qué viene Mauricio Macri a Mendoza

Mauricio Macri llegará a Mendoza el próximo viernes 22 en una visita cargada de señales políticas. Formalmente, participará de actividades vinculadas al PRO y encuentros con dirigentes locales, pero en el partido reconocen que el viaje tiene un fuerte contenido estratégico: mostrar presencia territorial, fortalecer el armado partidario y comenzar a medir apoyos en medio de las versiones que lo ubican nuevamente en carrera hacia 2027. Mendoza aparece como una provincia clave para ese objetivo por el peso político del radicalismo aliado y por el perfil históricamente favorable al macrismo.

En ese escenario, Mendoza será una vidriera para intentar mostrar que el PRO todavía conserva estructura, dirigentes y capacidad de movilización propia, algo que el expresidente considera clave para evitar que su espacio quede absorbido por el oficialismo nacional.

Cerca de Macri aseguran que la prioridad hoy es reorganizar el PRO y recuperar protagonismo político, aunque dentro del partido ya hay sectores que impulsan abiertamente un “operativo clamor” para que vuelva a competir por la Presidencia. Por eso, la actividad en Mendoza será observada como una prueba política sobre el nivel de respaldo que todavía conserva el exmandatario en el interior del país.

El encuentro será en el Hotel Hillton de Guaymallén desde las 18. Será una reunión regional del PRO de Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza. Se dividirá en tres bloques: el primero vinculado al Estado, el segundo una mirada más de lo político partidario y por último, cerrarán Fernando de Andreis, Allasino y Macri.