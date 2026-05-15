Mauricio Macri reapareció en un acto y le envió un mensaje a Milei: "Si el PRO calla, el populismo avanza"

A días de duros cuestionamientos al presente del Gobierno de Javier Milei y mientras escala el operativo “clamor” para que sea candidato en 2027, Mauricio Macri reapareció públicamente este viernes al encabezar un acto del PRO.

Ocurrió esta mañana en el partido bonaerense de Vicente López, uno de los bastiones históricos del partido amarillo, que contó con un despliegue territorial de distintos intendentes, legisladores y dirigentes.

Se trató de otra actividad enmarcada en la gira “Próximo Paso”, donde se busca posicionar al espacio de cara a las elecciones del 2027.

En el final del cónclave habló el expresidente. Desde el Club Galicia de Olivos, mantuvo sus diferencias con la Casa Rosada, aunque sin romper relaciones.

“El PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa. Es lo más cercano a lo que yo siempre dije de correcto versus políticamente correcto. Lo políticamente correcto es una estafa”, expresó el exmandatario, que agregó: “Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance. Hay que poner las cosas sobre la mesa y resolverlas. Eso es lo que nos ha marcado como algo distinto”.

En medio de sus críticas a la gestión libertaria, Macri aclaró que “no hay segundas intenciones” y añadió: “El trabajo está puesto en que el cambio sea irreversible. El Pro tiene un único compromiso que es la lealtad absoluta a estos valores -equilibrio fiscal, estabilidad, gestión- y un cambio que tiene que ser permanente. Esto es el próximo paso”.

Desde la zona norte del conurbano, el exjefe de Estado aprovechó la ocasión para cuestionar al gobernador bonaerense Axel Kicillof. En ese sentido, aseguró que le “da mucha lástima por el peronismo” que Kicillof sea el “candidato estrella”. “No hay futuro del país sin futuro en la provincia de Buenos Aires”, opinó.

En la previa y durante el discurso, hubo cánticos de los militantes, quienes decían: "Macri presidente". El exjefe de Gobierno porteño desestima, por el momento, presentarse el próximo año, aunque su círculo íntimo cree que hay contexto para que vuelva a postularse ante los problemas que afronta la gestión libertaria.