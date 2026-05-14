Mauricio Macri apostó nuevamente al amor luego de la separación con Juliana Awada. La misma se confirmó en el mes de enero y, a tan solo cuatro meses, el expresidente se encuentra nuevamente enamorado y en LAM revelaron más detalles.

Dolores Teuly, la flamante nueva novia de Macri , trabaja en la parte de eventos presidenciales de Casa Rosada, según la información que compartieron en el programa de Ángel de Brito durante el mandato del exmandatario.

En el mes de marzo se encontraron en una fiesta de cumpleaños y allí volvieron a contactarse tras años sin verse. Además de estos detalles, dieron a conocer la primera foto de Mauricio Macri y Dolores juntos.

¡Confirmado! Se filtró la foto de Mauricio Macri totalmente enamorado con su nueva novia

Ambos decidieron armar las valijas y volar directamente a París, lugar donde se quedaron durante cuatro días. En la imagen se los puede ver juntos y muy sonrientes recorriendo la Plaza Vendôme.

Captura de pantalla 2026-05-14 215223 Mauricio Macri totalmente enamorado. Foto: captura de video / América TV.

Desde que se separó, a Mauricio Macri lo vincularon a diferentes mujeres como Chloé Bello y Natalia Graziano, expareja del periodista Matías Martin. Sin embargo, ambas lo negaron rotundamente en su momento, al igual que el expresidente.