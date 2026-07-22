Un reconocido periodista apuntó sin filtro contra Rosalía tras el polémico posteo

La artista quedó en el foco del la polémica luego de compartir un posteo que generó indignación en nuestro país.

Rosalía, conocida artista que pronto vendrá a la Argentina para brindar shows, quedó en el foco del escándalo tras postear un video en el que hablaban mal de Argentina. Inmediatamente se viralizó y ella pidió perdón.

La cantante española reposteó un video que subió Mia Khalifa a su cuenta de TikTok, donde festeja la derrota de Argentina:"Como suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas", dice el video de Mia.

En el programa de Sergio Lapegüe (El Trece) hablaron con Roberto Antolín, periodista de España, quien no dudó en apuntar contra la cantante: "A mí me representa como español Antonio Banderas, él es el que me representa o Rafael Nadal, y no me representa Rosalía".

Un periodista español apuntó contra Rosalía tras la polémica Luego del enorme escándalo que generó el posteo, la artista decidió romper el silencio y pedir disculpas a través de una historia de Instagram: "Le di a compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón".