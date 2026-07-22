Verónica Llinás vive su peor momento y lanzó un desesperado pedido: "Por favor ayúdenme"

Este miércoles por la mañana, Verónica Llinás recurrió a sus seguidores para pedir ayuda urgente. ¿Qué le pasó?

Verónica Llinás atraviesa un dramático momento: su perra, llamada Cacha, se perdió. La mascota escapó asustada por las detonaciones de pirotecnia durante el reciente partido entre Argentina y España. La actriz acudió a su cuenta de Instagram para pedir ayuda urgente a sus seguidores y lograr dar con el paradero del animal.

"Mi perra Cacha sigue sin aparecer. Se perdió el domingo, se escapó por un agujero en el alambrado que no sabíamos que existía, asustada de los malditos petardos por el partido", dice la primera parte del comunicado de la artista, donde puso una foto de la perra.

La actriz le pidió ayuda a sus seguidores luego de que su perra se perdiera el domingo. Foto: Instagram Soyverollinas. Luego, Llinás detalló: "Esto fue en La Reja, en las inmediaciones del dique Roggero".

"Por favor ayúdenme a viralizar a ver si alguien la vió. En ese caso por favor comunicarse con la Sra. Juana al 11 6021 0866. Muchas gracias", pidió la actriz.