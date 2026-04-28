Verónica Llinás sufrió un robo en Puerto Madero y lanzó una polémica frase que complica su situación: "Si pasaba en la Boca..."

La noche de relax en Puerto Madero terminó convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza para Verónica Llinás. La actriz, que se encontraba disfrutando de la zona más exclusiva de la Ciudad, notó con angustia que su teléfono celular había desaparecido tras visitar un bar y un restaurante.

Sin embargo, lo que empezó como un pedido solidario en Instagram, rápidamente se transformó en un campo de batalla digital debido al ácido sentido del humor que caracteriza a la ex Viuda e Hijos.

A través de un video donde se la ve visiblemente afectada, Llinás apeló a la buena voluntad de quien haya encontrado el dispositivo. "Es mi herramienta de trabajo", sentenció, aclarando que ni bien notó la pérdida procedió a bloquear el chip y el acceso al equipo, por lo que resulta inservible para quien intente usarlo o venderlo.

La actriz se mostró preocupada por la pérdida de datos laborales y personales que contenía el dispositivo.

La actriz ofreció un canje muy particular como recompensa: entradas para su obra Una Navidad de mierda en el Teatro Premier a cambio de recuperar su información personal, esa que, según confesó, daría por perdida para siempre si el aparato no aparece.

El minuto de mayor tensión en las redes ocurrió cuando Verónica intentó quitarle peso al asunto con un tuit que derrapó para muchos. "Me lo chorearon en Puerto Madero; si me lo dejaba en un bodegón de La Boca, capaz que aparecía", disparó irónica. La comparación entre los barrios porteños cayó como un balde de agua fría y se pudrió todo en los comentarios, donde cientos de usuarios la tildaron de prejuiciosa.

veronica-llinas-perdio-su-celular-2228866 Tras su polémico comentario sobre La Boca, Llinás enfrentó las críticas de los usuarios en la red social X. X @Vllinas

Sacada por la falta de humor de los internautas, la actriz no se quedó callada y salió al cruce: "La cantidad de opas que se toman lo que digo en serio... No se hagan mala sangre por chistines". Mientras el debate sobre la seguridad y el sarcasmo sigue al rojo vivo, el celular continúa sin aparecer y Verónica Llinás sigue esperando ese llamado que le devuelva su tranquilidad digital.