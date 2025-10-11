Viral: la obra teatral con Verónica Llinás detuvo una función por las desatadas carcajadas de una espectadora

Un insólito episodio obligó a los protagonistas de una obra de teatro a interrumpir la función y las redes se inundaron de risas tras el inesperado suceso.

Una situación completamente inesperada se apoderó de una reciente función de la pieza teatral Una Navidad de Mierd*, dejando perplejos y, sobre todo, muertos de risa a sus protagonistas. La aclamada actriz Verónica Llinás, figura central del montaje, decidió compartir con sus seguidores en plataformas digitales el fragmento de este suceso, en el cual el elenco se vio forzado a hacer una pausa momentánea en la representación. El motivo de esta pausa forzosa fue la irrefrenable y contagiosa risa de una asistente que se encontraba entre el público, logrando descentrar por completo a los artistas sobre el escenario.

La peculiaridad de la carcajada de esta asistente radicaba en que emitía una suerte de pequeño grito o alarido a intervalos muy cortos, un sonido que resultó ser tan hilarante que provocó la risa incontenible de todos los presentes, incluyendo a los propios intérpretes. Las imágenes difundidas exhiben claramente cómo Llinás, junto a sus colegas de reparto Tomás Fonzi, Alejo García Pintos y Anita Gutiérrez, caen en un ataque de risa que no pueden contener, sucumbiendo por completo al clima de euforia desatada. Este ambiente desinhibido y alegre se hizo dueño de la sala.

Llinás en la obra El elenco de Una Navidad de Mierd* no pudo contener la risa. Foto: Instagram @soyverollinas Frente a esta bizarra situación, la persona cuya risa se había vuelto el centro de atención continuaba tentada, lo que inevitablemente arrastraba a los actores situados en la escena a recaer en la misma dinámica, imposibilitados de continuar con el desarrollo normal de la trama. Por algunos instantes, la obra de teatro se detuvo mientras todos se reían sin parar, llegando incluso a derramar lágrimas de la risa. En el texto que acompañaba su publicación que hizo en su cuenta de Instagram la actriz Verónica Llinás, la experimentada actriz detalló el suceso con mucha gracia: "Hay risas que son imposibles de sobrellevar. Ayer en Una Navidad De Mierd* una espectadora nos hizo desbarrancar. Tuvimos que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder seguir. Qué fiesta por favor! Gracias!"

Verónica Llinás y sus compañeros, víctimas de una carcajada viral El desopilante momento que se vivió en la obra de teatro con Verónica Llinás El desopilante momento que se vivió en la obra de teatro con Verónica Llinás. Video: Instagram @visionshowtv Como era de esperarse, la caja de comentarios de la publicación se llenó inmediatamente de muestras de afecto y admiración por el trabajo de Verónica Llinás y la compañía. Entre las reacciones del público se destacaron mensajes como: "Es que nunca me reí tanto con una obra !!! La entiendo" y "Y también una obra con Llinás es para reírte de principio a fin grande la reidora!!!!!", que realzaron la calidad humorística del espectáculo.