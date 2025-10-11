Fiesta provincial de la Cerveza: qué son los combos especiales y cuándo salen a la venta

Cada día falta menos para la nueva edición de la Fiesta de la Cerveza y en MDZ Online te contamos todos los datos nuevos.

Con la promesa de ser uno de los eventos más importantes del año, la Fiesta provincial de la Cerveza 2025 lanza cada día un dato diferente al anterior y aquí te contamos toda la información. En esta ocasión, los días elegidos para el evento son: 5, 6 y 7 de diciembre en el Hipódromo de Mendoza.

Este sábado, desde la organización de la clásica fiesta musical y gastronómica de Godoy Cruz se dio a conocer que el próximo lunes 13 de octubre comenzará la preventa de los combos especiales. De acuerdo a la información brindada desde el departamento, se trata de combos que incluyen entrada, consumiciones y espacio en el estacionamiento propio del evento.

fiesta de la cerveza combos especiales La nueva preventa para la Fiesta de la Cerveza. Instagram Aunque no se han dado a conocer los valores ni tampoco el cronograma oficial de cada día, se trata de una oportunidad única para aquellos que quieran ocupar su dinero de manera anticipada para llegar al día de la fiesta con mayor tranquilidad y para disfrutar de cada minuto. Para finalizar, la preventa de abonos especiales a $60.000 por los tres días que fue lanzado esta semana ya se encuentra totalmente agotada.

El line up de la Fiesta provincial de la Cerveza 2025 El cartel de esta edición se destaca por la variedad de músicos. El cuarteto tendrá un lugar central con la presencia de La Banda de Carlitos junto a Eugenia Quevedo, mientras que la cumbia estará asegurada con el show de Damas Gratis, quienes prometen poner a bailar al público. Además, el festival contará con la presencia de Ciro y los Persas, una de las bandas de rock más convocantes de Argentina, junto a Piti Fernández y La Franela.