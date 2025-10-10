Se lanzó la venta de abonos de entradas para la Fiesta de la Cerveza: cuánto cuestan y dónde comprarlos

Este diciembre llega una nueva oportunidad para vivir la música desde el departamento de Godoy Cruz y la locura es total.

La tan esperada Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 comenzó a tomar forma, prometiendo hacer vibrar a Mendoza con tres días de música y celebración. La nueva edición se realizará una vez más en el Hipódromo de Mendoza en las fechas 5, 6 y 7 de diciembre y los organizadores dieron a conocer que las entradas ya están a la venta.

Entradas para la Fiesta de la Cerveza 2025. En primer momento, se trata de la preventa de tickets llamada AbonoFans dedicada a aquellos que no quieren perderse ni un poco de todo lo que se ofrecerá este nuevo año de la gran celebración. Con tres cuotas sin interés para todos los bancos existentes y cupos limitados, estos abonos cuestan $60.000 y sirven para la totalidad de fechas de la Fiesta de la cerveza; están disponibles en Passline.

fiesta de la cerveza line up 2025 Por otro lado, el cartel de esta edición se destaca por la variedad de músicos. El cuarteto tendrá un lugar central con la presencia de La Banda de Carlitos junto a Eugenia Quevedo, mientras que la cumbia estará asegurada con el show de Damas Gratis, quienes prometen poner a bailar al público. Además, el festival contará con la presencia de Ciro y los Persas, una de las bandas de rock más convocantes de Argentina, junto a Piti Fernández y La Franela.