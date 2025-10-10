"Con mi mujer no": el violento cruce entre Di María y Toti Pasman por un comentario contra Jorgelina Cardoso

Toti Pasman criticó duramente a Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, por "sobreactuar" en la cancha y el jugador le contestó.

Una feroz polémica se desató entre el periodista deportivo Toti Pasman y el futbolista campeón del mundo Ángel Di María. El conflicto, que tiene como protagonista central a la esposa del jugador, Jorgelina Cardoso, revivió una antigua rivalidad que parecía haber quedado en el pasado.

di maria contra toti pasman (1) El Fideo reavivó una vieja rivalidad. @angeldimariajm El cruce comenzó en la transmisión del stream Carnaval de Pasman, donde el conductor criticó duramente la actitud de Cardoso durante los partidos de Rosario Central, club al que el Fideo regresó tras su exitoso paso por Europa. La crítica del periodista se centró en la supuesta "sobreactuación" de la esposa de Di María cada vez que el futbolista recibía una falta o un golpe en el campo de juego.

"No soporto cuando en las transmisiones de los partidos de Rosario Central le pegan a Angelito, le hacen un foul a Angelito, le pasa algo, Di María...", comenzó diciendo el periodista con un tono entre irónico e indignado. El conductor elevó el tono de su reclamo, intentando bajarle el perfil a la situación: "A ver, Jorgelina, es fútbol, es fútbol loca, o sea, es fútbol argentino, es parte del juego".

La opinión de Toti Pasman sobre Jorgelina Cardoso. En un pasaje que se viralizó rápidamente, Pasman hizo una comparación polémica con la esposa de Lionel Messi: "Y yo nunca la vi a Antonela diciendo ‘qué hijo de rival’". Finalmente, el periodista increpó a la mujer: "¡Bajate de la palmera, Jorgelina! ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos para decir ‘este es un hijo de este, este el otro’? ¿Quién sos vos, hermana? ¿Quién sos vos?".

La brutal respuesta de Di María a Toti Pasman La respuesta del campeón del mundo, Ángel Di María, no se hizo esperar y fue brutalmente feroz, reavivando una vieja rivalidad entre ambos. Di María utilizó las redes sociales para publicar una respuesta demoledora dirigida a Pasman: “La verdad que no puedo creer la falsedad que tenés. Lo cara dura que sos. Pediste perdón en el avión a mi mujer y a mis viejos solo por que no te quedó otra porque tenías que pasar por donde ellos estaban".