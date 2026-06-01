Una famosa expareja del espectáculo, juntos de nuevo: cómo fue el emocionante reencuentro de las dos figuras

Araceli González asistió al Teatro Nacional para presenciar "Sottovoce", la nueva obra teatral protagonizada por su expareja, Adrián Suar. La actriz concurrió al estreno acompañada de sus dos hijos, Toto Kirzner y Flor Torrente . Según trascendió, su presencia no fue casual, sino que respondió a una invitación directa del propio Suar.

Al ser consultada por los medios sobre este sorpresivo acercamiento, Araceli fue clara: "Hay que evolucionar" . Asimismo, la actriz destacó su alegría al ver el buen vínculo actual entre su hijo Tomás y su padre, revelando que desde hace cuatro meses han logrado establecer una relación armónica y cercana.

Quien no formó parte de la salida familiar fue Fabián Mazzei, actual esposo de González , quien durante 2025 había manifestado fuertes críticas hacia Suar para defender a la actriz en medio de conflictos previos.

Adrián Suar y Araceli González mantuvieron un conflicto de 17 años La relación no terminó para nada bien

Esta salida pública marca un punto de inflexión y una nueva etapa para ambos. En el pasado, tras conformar una de las parejas más mediáticas del país, su separación estuvo atravesada por años de polémicas, rumores de infidelidad y disputas legales. De hecho, meses atrás, la propia Araceli había relatado conmovida las consecuencias de su ruptura en la mesa de Mirtha Legrand.

Hoy, el presente los encuentra en una postura conciliadora. Dejando atrás las diferencias y priorizando a la familia, Araceli y Adrián demuestran que, después de todo, lograron resolver sus conflictos y dar un paso hacia adelante.