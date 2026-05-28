Arrestaron a un hombre por acosar a su expareja en Tucumán: "¡Sos mía o de nadie!"

En Concepción, Tucumán, la policía detuvo a Luciano Nieva, acusado de hostigar y amenazar a su expareja durante casi diez años. El video de una grave agresión.

La captura de Luciano Nieva, un hombre de 35 años acusado de hostigar y amenazar a su expareja, se concretó este miércoles tras la viralización de un video que registró un violento ataque ocurrido la madrugada del pasado domingo en la ciudad de Concepción, Tucumán.

El video del violento acoso El incidente más reciente se produjo cuando la víctima, de 32 años, se encontraba en una camioneta junto a una amiga. Nieva las interceptó y, ante la negativa de la joven a hablar con él, comenzó a perseguirlas hasta que se trepó al capot del vehículo en movimiento.

tucuman En las imágenes, que causaron conmoción en las redes sociales, se ve al agresor golpeando violentamente el parabrisas mientras gritaba: "¡Sos mía o de nadie!". "Temimos por nuestras vidas. Fue un milagro que el parabrisas no se rompiera", relató la víctima.

Luego, la mujer explicó que la relación sentimental con Nieva duró solo un año cuando ella tenía 16, pero el hostigamiento se volvió crónico y obsesivo con el tiempo. Según la denuncia, el agresor conocía al detalle sus rutinas, horarios y los lugares donde estudiaba o se reunía con familiares. Para mantener el contacto a pesar de los bloqueos, Nieva utilizaba perfiles falsos y múltiples números de teléfono.