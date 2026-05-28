Prisión preventiva para el principal sospechoso del crimen del jubilado descuartizado

El caso por el asesinato de Aníbal Cepeda, el jubilado de 72 años que sus restos fueron hallados desmenbrados en un descampado de Río Gallegos, tuvo un avance luego de que se dictara prisión preventiva a Félix Marcelo Curtti , sindicado como el principal sospechoso del crimen.

El magistrado Gerardo Giménez , a cargo de la instrucción, tomó esta decisión al considerar acreditada la existencia del delito y ver como probable la participación del acusado en el hecho.

La investigación contra Curtti se consolidó a través de un exhaustivo trabajo que incluyó pericias criminalísticas, análisis de cámaras de seguridad y diversos testimonios. Según los registros de la causa, Curtti fue la última persona en ser vista junto a la víctima.

Uno de los puntos más llamativos del caso es el lugar donde apareció el cadáver. El complejo de departamentos forma parte de los bienes decomisados en una causa federal por corrupción vinculada a Daniel Muñoz, exsecretario privado presidencial.

Debido a constantes hechos de vandalismo y robos, el predio se encontraba bajo la administración del Estado (AABE) y contaba con una vigilancia reforzada por parte de la Gendarmería Nacional, lo que ahora plantea interrogantes sobre cómo el cuerpo fue ingresado y ocultado en ese sector bajo custodia.

Actualmente, la Justicia y la Policía de Santa Cruz mantienen un estricto hermetismo mientras se aguardan los resultados finales de las pericias para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte y el móvil del brutal asesinato.