Murió un hombre tras un violento siniestro vial sobre Ruta 7 en Santa Rosa

Un hombre murió durante la mañana de este jueves luego de un siniestro vial registrado sobre Ruta Nacional 7 , a la altura de calle Guiñazú , en la localidad de Las Catitas, departamento de Santa Rosa . El hombre quedo tendido sin vida sobre la calzada.

De acuerdo con información policial, el hecho fue reportado a través de un llamado a la línea de emergencias 911 , lo que motivó el rápido desplazamiento de efectivos policiales y personal de asistencia hacia la zona.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron la presencia de un vehículo involucrado en el hecho y hallaron a un hombre tendido sin vida sobre la carpeta asfáltica.

Por el momento, las autoridades trabajan para determinar la mecánica del siniestro y establecer cómo ocurrió el impacto fatal.

En la escena se realizaron las primeras pericias y actuaciones de rigor, mientras personal policial mantuvo restringida la circulación en el sector para facilitar las tareas investigativas.

La causa quedó en manos de la Justicia, que ahora busca esclarecer las circunstancias que derivaron en la muerte del hombre sobre uno de los principales corredores viales de Mendoza.