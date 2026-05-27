Asaltaron a un chofer de aplicación, le robaron el auto y cayeron tras un operativo en Godoy Cruz

Policías recuperaron el vehículo robado durante un asalto y detuvieron a dos sospechosos tras una persecución. También secuestraron réplicas de armas y dinero.

Dos presuntos delincuentes fueron detenidos este miércoles acusados por el asalto y robo de vehículo a un chofer de una aplicación de viajes en Mendoza. Mediante un intenso operativo, se logró recuperar el auto sustraído y secuestrar réplicas de armas, dinero y otros elementos vinculados con el hecho.

La investigación comenzó durante la mañana, luego de que la víctima denunciara que había levantado pasajeros mientras trabajaba para la aplicación Maxim en Guaymallén. El conductor relató que los sospechosos lo hicieron desplazarse hacia Maipú y, posteriormente, lo abandonaron en una zona de Luján de Cuyo, antes de escapar con el rodado.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por efectivos de la División Sustracción de Automotores, dependiente de la Dirección de Investigaciones, se consiguió localizar el Fiat Cronos blanco estacionado en el barrio Sol y Sierra de Godoy Cruz, sin las chapas patentes colocadas. Al verificar el dominio grabado en los cristales, los policías confirmaron que se trataba del vehículo denunciado como robado.

Persecución y detención de tres sospechosos Frente al lugar, los uniformados observaron a tres hombres cuyas características coincidían con las aportadas por la víctima. Sin embargo, cuando intentaron identificarlos, los sospechosos escaparon corriendo y arrojaron armas durante la fuga.

investigación detenidos maxim (2) Celulares, dinero en efectivo y dos réplicas de arma secuestradas en el procedimiento. Gentileza.