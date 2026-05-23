Alain Prost fue asaltado y golpeado en su casa de Suiza: cómo se encuentra
Según medios suizos, el cuatro veces campeón del mundo sufrió un traumatismo leve tras ser atacado por delincuentes que buscaban relojes de lujo.
El ex piloto francés Alain Prost habría sido víctima de un violento asalto en su residencia de Suiza, en un episodio que generó conmoción en el mundo de la Fórmula 1. El hecho, que habría ocurrido el martes pasado, salió a la luz en las últimas horas y es investigado por las autoridades suizas y francesas.
De acuerdo con la información difundida, una banda de delincuentes ingresó a la vivienda del cuatro veces campeón del mundo ubicada en Nyon, una localidad situada a orillas del lago de Ginebra. Los asaltantes sorprendieron a la familia durante las primeras horas del día y agredieron físicamente al expiloto francés.
Además de atacar a Prost, los delincuentes habrían obligado a uno de sus hijos a abrir la caja fuerte de la vivienda para sustraer distintos objetos de valor. Entre las principales hipótesis aparece el interés por una colección de relojes Richard Mille, marca de lujo con la que el expiloto mantiene una relación comercial como imagen publicitaria.
Cómo sigue la investigación tras el asalto a Alain Prost
Según publicó el diario Blick, la fiscalía del Cantón de Vaud abrió una investigación apenas se conoció el hecho y movilizó a distintas unidades policiales, incluidos equipos caninos especializados. Los investigadores creen que los responsables podrían haber escapado hacia Francia, motivo por el cual las autoridades francesas también comenzaron a colaborar en el operativo.
El medio suizo indicó además que Prost sufrió un leve traumatismo craneal y heridas menores producto de la agresión. Si bien no trascendieron mayores precisiones sobre su estado de salud, se informó que el expiloto también recibió asistencia por el impacto psicológico provocado por el asalto.
Hasta el momento, la familia Prost no realizó declaraciones públicas sobre lo sucedido y optó por mantener silencio mientras avanza la investigación. Según trascendió, el ex corredor fue autorizado posteriormente a salir de Suiza y se habría trasladado a Dubái, ciudad en la que reside habitualmente.
Las autoridades de Ginebra, en tanto, advirtieron sobre el incremento de robos dirigidos a propietarios de relojes de lujo y colecciones de alto valor económico, una modalidad delictiva que en los últimos meses registró varios casos similares en distintas regiones de Europa.