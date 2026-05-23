Drama en Canadá: Antonelli pidió sanción para Russell tras un toque en la Sprint

La Sprint del Gran Premio de Canadá dejó un tenso momento para Mercedes . George Russell y Kimi Antonelli protagonizaron un roce en plena pelea por las primeras posiciones y el joven piloto italiano reaccionó de inmediato por radio, al considerar que su compañero lo había sacado de pista.

El incidente ocurrió en las primeras vueltas de la carrera corta disputada en el circuito Gilles Villeneuve . Antonelli intentó atacar a Russell en la curva 1 y por un momento llegó a ponerse por delante, aunque terminó sobre el césped luego del contacto entre ambos Mercedes . La maniobra fue aprovechada por Lando Norris, que logró superar al italiano y avanzar al segundo lugar.

La tremenda pelea entre los pilotos de Mercedes en la Sprint de Canadá

Poco después, la transmisión oficial volvió a mostrar a Antonelli fuera de la pista y visiblemente molesto. Desde el auto, el piloto de 19 años lanzó fuertes quejas contra Russell y pidió una sanción para el británico por la maniobra.

“¡Eso fue muy sucio!”, exclamó Antonelli en plena carrera. Instantes después, insistió con su postura y agregó: “¡Debería haber una penalización, estaba pegado al espejo!”, en referencia a que Russell habría visto su posición antes de cerrar la trayectoria.

El italiano consideró que su compañero defendió el lugar de manera demasiado agresiva y sin dejarle espacio suficiente en la curva. Mientras tanto, desde Mercedes intentaron bajar la tensión y le pidieron que se concentrara en la carrera.

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This is the view from Antonelli's onboard of the earlier moment at Turn 10 #F1Sprint #CanadianGP pic.twitter.com/mPdpPlT66W — Formula 1 (@F1) May 23, 2026

La respuesta de Mercedes para calmar la situación

En medio de las quejas por radio, el director del equipo, Toto Wolff, intervino con un mensaje directo para su piloto: “Kimi, concéntrate en conducir, por favor, no en quejarte por la radio”.

Tras el incidente, Antonelli perdió terreno en la lucha por la punta y debió enfocarse en recuperar ritmo frente a Norris. La situación dejó expuesta una escena esperable dentro de Mercedes, que este año tiene a los dos pilotos candidatos a quedarse con el título.