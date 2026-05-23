Mazazo para Boca a horas del partido decisivo contra Universidad Católica

El fin de semana empezó con una noticia que cayó como un baldazo de agua fría para el mundo Boca . A cinco días de recibir a la Universidad Católica en la definición del Grupo D de la Copa Libertadores, se confirmó una baja durísima: Miguel Merentiel .

Al delantero uruguayo, que se había entrenado diferenciado en la jornada del viernes, le detectaron un desgarro en el sóleo y no estará disponible para enfrentar a los chilenos el próximo jueves en la Bombonera, en un partido que el Xeneize está obligado a ganar para clasificar a octavos de final.