Mientras espera por Dybala, Boca va por un ex Independiente que le gusta a Riquelme

Aunque el mercado de pases todavía no abrió oficialmente, en Boca ya comenzaron a analizar las prioridades para reforzar el plantel de cara al próximo semestre. Y hay una posición que aparece como una necesidad urgente para el cuerpo técnico y la dirigencia: el lateral derecho, un sector del campo que hace tiempo no logra consolidar a un dueño fijo.

En ese escenario, el nombre que vuelve a tomar fuerza en la órbita xeneize es el de Felipe Loyola , un futbolista seguido desde hace varios mercados por el Consejo de Fútbol encabezado por Juan Román Riquelme . El interés por el chileno no es nuevo y ya había generado cierto malestar en Independiente cuando todavía defendía la camiseta del Rey de Copas.

A pesar del interés de Boca, Pipe fue vendido al Pisa de Italia en el último mercado, aunque el panorama deportivo del conjunto italiano cambió drásticamente tras consumarse el descenso a la Serie B.

En la Ribera siguen atentos a su situación y no descartan avanzar nuevamente por el lateral pensando en reforzar una zona considerada clave para el futuro del equipo. No obstante, las condiciones aún están por verse, pero tras el descenso en el Viejo Continente las intenciones del chileno facilitarían su regreso al fútbol argentino y su posible arribo al cuadro de la Ribera.

Loyola ya había sido ofrecido a Boca

No es la primera vez que Felipe Loyola aparece vinculado al Xeneize. A comienzos de 2026, el nombre del volante chileno ya había sido acercado al Consejo de Fútbol por parte de su entorno, aunque la respuesta de Boca fue clara y decidieron no avanzar en negociaciones ante el fuerte interés de Santos de Brasil.

Felipe Loyola Loyola había sido ofrecido a Boca a comienzos de año, pero las negociaciones no prosperaron. @Independiente

En ese momento, el club brasileño mantenía conversaciones con Independiente para intentar cerrar la transferencia, aunque las diferencias económicas demoraban el acuerdo. En Brandsen 805 interpretaron el ofrecimiento como una estrategia de la representación del jugador para presionar al “Peixe” y acelerar la operación, motivo por el cual optaron por mantenerse al margen de la disputa.