¡Bomba! Boca va por la figura de otro equipo grande de Argentina: ya hubo contacto con el jugador

Juan Román Riquelme ya empezó a planificar el 2026 del Xeneize y volvió a la carga por un viejo anhelo del mercado pasado. De quién se trata.

Boca, de la mano de Riquelme, va a fondo por la figura de otro grande. Foto: @PabloGiralt

Con el Torneo Clausura llegando a su fin, el mercado de pases de 2026 empieza a ser un tema de debate que suena cada vez más fuerte en la mesa de los clubes argentinos. Y lo cierto es que Boca, más allá de que los focos están puestos pura y exclusivamente en la definición del campeonato, no es la excepción.

Al igual que los demás equipos, el Xeneize ya empezó a planificar el armado del plantel para un año en el que disputará la Copa Libertadores luego de dos años de ausencia y, en ese contexto, Juan Román Riquelme tiene en mente darle un salto de calidad importante al equipo, es por eso que volvió a la carga por un viejo anhelo.

Boca se contactó con Felipe Loyola, uno de los pilares de Independiente Dentro de la lista de prioridades como posibles refuerzos, el presidente anotó nuevamente a Felipe Loyola. Sí, el mediocampista chileno y una de las grandes figuras de Independiente a lo largo de 2025 y a quien, dicho sea de paso, ya buscó a mediados de este año.

En aquel entonces, la dirigencia del Rojo se puso firme y no aceptó negociar al futbolista de 25 años por menos de US$8.000.000, el monto de su cláusula de rescisión. No obstante, el nuevo interés es mucho más firme que antes: según pudo averiguar MDZ, el club de la Ribera ya se comunicó con Pipe para saber si está interesado en llegar al Xeneize y reactivar las charlas formales con los de Avellaneda.

El Rojo tendría intenciones de venderlo en este mercado, pero... En principio, Independiente ya no estaría tan cerrado en desprenderse de Loyola ante la necesidad de la institución de hacer caja y pagar deudas. Pero hay un gran dilema a resolver: si la dirigencia acepta negociarlo con un rival directo, o si prefiere una salida al exterior.