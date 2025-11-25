¡Bombazo en Boca! En Italia aseguran que Riquelme inició negociaciones por otra exestrella del PSG

Juan Román Riquelme ya planifica el 2026 de Boca y habría comenzado el operativo seducción por un refuerzo europeo que rompería el mercado de pases. ¿Quién es?

Si bien todos los focos están puestos en la definición del Torneo Clausura, se hace imposible para la dirigencia de Boca no empezar a planificar un 2026 que lo tendrá jugando nuevamente la Copa Libertadores. En ese sentido, Juan Román Riquelme tiene decidido jerarquizar al plantel y sueña con traer a un refuerzo europeo que rompería el mercado de pases.

En su momento, el Xeneize se ilusionó con las contrataciones de Leandro Paredes, Edinson Cavani y Ander Herrera que luego se terminaron haciendo realidad. Es por eso que esta vez no apunta a menos: según informó un importante medio de Italia, el presidente del club de la Ribera habría iniciado gestiones por otra estrella del PSG.

Bombazo: Riquelme tendría intenciones de traer a Marco Verratti a Boca "Riquelme ya inició las negociaciones por Marco Verratti", sentenció Corriere dello Sport en su sitio web oficial. El exvolante de la Selección de Italia abandonó el equipo parisino en 2023 y, desde entonces, juega en la liga de Qatar: estuvo dos años en Al Arabi y recientemente pasó a Al Duhail.

Verrati jugó con Paredes, Herrera y Cavani en el PSG: ¿se reencuentran en Boca en 2026? Verrati jugó con Paredes, Herrera y Cavani en el PSG: ¿se reencuentran en Boca en 2026? Qué chances hay de que el volante italiano se vista de azul y oro Sin embargo, el medio italiano confirmó que el mediocampista de 33 años ya tiene decidido romper su vínculo con su actual club pese a tener contrato vigente hasta mediados de 2026, y es ahí donde aparece Boca en el radar. Un dato no menor es que mantiene una gran relación con Paredes, Cavani y Herrera, todos compañeros en el PSG, y trascendió que ya hubo charlas entre ellos para hablar sobre un posible reencuentro en 2026.