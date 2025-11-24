Tras la eliminación del Clausura, qué chances le quedan a River para meterse en la Copa Libertadores 2026

La caída ante Racing y la eliminación del Clausura complicó a River, aunque el escenario aún ofrece caminos para soñar con el máximo torneo continental.

El River de Gallardo volvió a sufrir otra dolorosa eliminación y ya no depende de sí mismo para clasificar a la Copa Libertadores.

River ya no depende de sí mismo: tras quedar en zona de Sudamericana en la tabla anual y quedar eliminado del Torneo Clausura ante Racing, necesita una mano externa para llegar al Repechaje de la Copa Libertadores 2026. No puede clasificarse por vía directa, pero todavía quedan combinaciones posibles para que el panorama cambie.

Las opciones pasan por el Torneo Clausura. Boca, Argentinos Juniors o Lanús son los únicos que pueden darle una ayuda real. Como los dos primeros se cruzarán en cuartos el próximo fin de semana, apenas quedan dos posibilidades: que el Xeneize, el Bicho o que el Granate se consagren campeones.

Qué necesita River para meterse en la Copa Libertadores 2026 Acuña y Martínez Quarta El Millonario ya no depende de sí mismo para entrar en la Liberadores, pero todavía tiene chances si se dan un par de resultados clave. Fotobaires. En el caso del Xeneize y el Bicho, ambos se ubicaron por delante de River en la tabla anual y liberarían un cupo en esa vía. El Granate, en cambio, ya clasificó a la Libertadores 2026 por su consagración en la Copa Sudamericana y, en caso de ganar el Clausura, agregará un boleto en la tabla anual del que se beneficiaría River.

En cualquiera de esos casos, River obtendría el pasaje a la Fase 2 del certamen continental, la misma instancia en la que Boca quedó eliminado este año ante Alianza Lima. Ese repechaje es de riesgo: si River gana avanza a Fase 3 y, luego, sí puede meterse en grupos; si pierde, cae a Sudamericana. Pero si tropieza en el primer cruce, se queda sin ninguna competencia internacional para 2026.