La autocrítica de Gallardo tras la derrota con Racing y la decisión sobre su futuro como DT de River
Marcelo Gallardo reconoció que cerró “un año negativo” en su carrera. Además, anunció que seguirá al mando de River y que ya piensa en la próxima temporada.
El golpe en Avellaneda dejó marcado un cierre de temporada dramático para River. Con la caída ante Racing en los octavos del Torneo Clausura, el equipo de Marcelo Gallardo acumuló una racha insólita: apenas dos victorias en los últimos trece partidos del año. Un número que alimentó el malestar de los hinchas y obligó al entrenador a una autocrítica pública.
En la conferencia, Gallardo recordó aquella frase en la que había marcado al equipo en “5 puntos” y la conectó con el presente: “Dije en ese momento que estábamos en 5 puntos, no pudimos dar ese salto de calidad y yo no pude tampoco generar el equipo de ese salto de calidad. Entonces yo me pongo en la misma situación. No pudimos dar ese salto de calidad”.
Te Podría Interesar
La tajante autocrítica de Gallardo tras una nueva eliminación de River
La autocrítica fue total. “Ha sido un pésimo trimestre donde no hemos podido dar ese paso al frente. No hemos podido ganar los partidos importantes como en otra época sí hemos podido. Quedará este año como un año negativo de mi carrera como entrenador, si lo querés individualizar”.
El técnico también explicó qué siente puertas adentro: “Yo por lo menos sé que en mi interior tengo mucho para dar todavía. Y si no lo sintiera así, sería el primero en levantar la mano y decir ‘muchas gracias, he hecho todo lo que puedo’”. Y agregó: “Lo tomo como lo que es, un segundo semestre donde no hemos podido dar la talla. Pero me voy a quedar con esto para revertirlo, para reflexionar, para revisar, para hacer un análisis interno y volver a dar la cara cuando inicie la nueva temporada”.
Qué dijo Marcelo Gallardo sobre su futuro como DT de River
También se refirió a su postura ante el momento crítico: “Yo no le voy a escapar a este momento. Si alguno está esperando que yo le escape a este momento, está totalmente equivocado. Voy a dar la cara como tiene que ser”. Incluso adelantó cómo seguirá su trabajo: “No voy a descansar. Me tomaré unos días pero voy a empezar a laburar mañana para lo que viene”.
Antes de cerrar, habló de su forma de enfrentar las caídas: “Cuando la cosa viene mal, cuando es negativa, cuando caés, levantarte a partir de mañana. Esa es mi mentalidad, esa es mi forma de ver la vida. He tenido varios golpes duros, pero acá estoy parado y seguiré parado más allá de los que vengan”.
Y dejó un mensaje sobre su continuidad: “Cuando yo decida o cuando decidan que no estoy capacitado o que no tengo la energía para estar al mando de una responsabilidad enorme como significa estar acá, ahí seré el primero en decir ‘me corro’. Pero eso en mi mentalidad hoy no está. Así que el 20 de diciembre, cuando nos volvamos a presentar, acá estaré. Y los primeros días del año, también”.