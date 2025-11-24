Con el tiro del final, Racing le ganó 3-2 a River en un tremendo partidazo y lo eliminó del Torneo Clausura

Racing ganaba 1-0, River lo dio vuelta en una ráfaga de dos minutos, pero la Academia igualó con un autogol de Martínez Quarta y Martirena puso el 3-2 agónico.

Tomás Conechny, de Racing, y Marcos Acuña, de River, disputan el balón en la mitad de la cancha. Partidazo en Avellaneda.

Racing le ganó 3-2 a River partido electrizante por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura, y sacó pasaje a los cuartos de final del Torneo Clausura, instancia en las que deberá enfrentarse al ganador de Lanús y Tigre.

Los goles de la Academia fueron convertidos por el delantero Santiago Solari, a los tres minutos del primer tiempo, el defensor Lucas Martínez Quarta, en contra, en 28 del complemento, y el defensor Gastón Martirena, en el tercer minuto de descuento, mientras que para la visita convirtieron el atacante Ian Subiabre, a los 17 del segundo tiempo, y el volante Juan Fernando Quintero, un minuto después.

A los 4 minutos, Santiago Solari, de cabeza, puso en ventaja por 1 a 0 a Racing ante River. Sin embargo, el Millonario lo dio vuelta en una ráfaga furiosa en el complemento.

El gol de Solari para el 1-0 de Racing frente a River A los 17, Ian Subiabre convirtió el empate 1-1. Un buen pase filtrado del volante Giuliano Galoppo permitió el desborde por izquierda del delantero Sebastián Driussi, que puso el centro atrás para que el atacante Ian Subiabre convierta el empate.

El pibe Subiabre igualó en el peor momento del Millonario River no se conformó con el empate y pisando los 19' Juan Fernando Quintero recibió un rechazo defectuoso en el borde del área grande, remató de zurda y la colocó junto al palo izquierdo de Cambeses para el 2-1.