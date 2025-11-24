Con el tiro del final, Racing le ganó 3-2 a River en un tremendo partidazo y lo eliminó del Torneo Clausura
Racing ganaba 1-0, River lo dio vuelta en una ráfaga de dos minutos, pero la Academia igualó con un autogol de Martínez Quarta y Martirena puso el 3-2 agónico.
Racing le ganó 3-2 a River partido electrizante por los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura, y sacó pasaje a los cuartos de final del Torneo Clausura, instancia en las que deberá enfrentarse al ganador de Lanús y Tigre.
Los goles de la Academia fueron convertidos por el delantero Santiago Solari, a los tres minutos del primer tiempo, el defensor Lucas Martínez Quarta, en contra, en 28 del complemento, y el defensor Gastón Martirena, en el tercer minuto de descuento, mientras que para la visita convirtieron el atacante Ian Subiabre, a los 17 del segundo tiempo, y el volante Juan Fernando Quintero, un minuto después.
A los 4 minutos, Santiago Solari, de cabeza, puso en ventaja por 1 a 0 a Racing ante River. Sin embargo, el Millonario lo dio vuelta en una ráfaga furiosa en el complemento.
El gol de Solari para el 1-0 de Racing frente a River
A los 17, Ian Subiabre convirtió el empate 1-1. Un buen pase filtrado del volante Giuliano Galoppo permitió el desborde por izquierda del delantero Sebastián Driussi, que puso el centro atrás para que el atacante Ian Subiabre convierta el empate.
El pibe Subiabre igualó en el peor momento del Millonario
River no se conformó con el empate y pisando los 19' Juan Fernando Quintero recibió un rechazo defectuoso en el borde del área grande, remató de zurda y la colocó junto al palo izquierdo de Cambeses para el 2-1.
Juanfer puso el 2-1 de River con un zurdazo impecable
A los 28 minutos de la segunda mitad, el extremo Adrián Fernández avanzó por derecha y sacó un remate, que se desvió en el defensor Lucas Martínez Quarta y representó el empate.
Martínez Quarta, en contra, puso el empate 2-2 en Avellaneda
En el tercer minuto de descuento de la segunda mitad, el defensor Gastón Martirena aprovechó una serie de rebotes en el área y puso el 3-2 de la Academia sobre la hora.
Martirena le dio el triunfo agónico e histórico a Racing frente a River
