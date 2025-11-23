La reacción del Chiqui Tapia al penal que le dio el título a Lanús y la clasificación a Barracas a Sudamericana: festejó con Ruggeri

El Chiqui Tapia vivió la consagración de Lanús de manera eufórica y celebró la gesta junto con Nicolás Russo y Oscar Ruggeri en el palco.

Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025 al vencer a Atlético Mineiro 5-4 en la tanda de penales tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario. Es el segundo título que levanta en el certamen y le permitió, además de agrandar su vitrina, clasificar a la Libertadores, lo que fue festejado por toda su hinchada y también Claudio Tapia.

El presidente de la AFA, que estuvo presente en el estadio como representante del fútbol argentino, observó el encuentro desde su palco. Y la consagración, aparte de engrosar el palmarés de un equipo nacional, implicó que Barracas Central, que había quedado fuera de los puestos de competencias internacionales, se meta en la Sudamericana 2026 por la liberación de cupos.

La reacción del Chiqui Tapia y Ruggeri al penal que le dio el título a Lanús La reacción del Chiqui Tapia y Ruggeri al penal que le dio el título a Lanús Tras el ultimo disparo que contuvo el arquero Nahuel Losada, el gran héroe de la jornada, se lo vio al Chiqui festejar de manera eufórica, como si su propio equipo hubiera convertido un gol que vale un campeonato. Y antes de que pudiera levantarse de su asiento, rápidamente fueron a abrazarlo Nicolás Russo, presidente del Granate, y Oscar Ruggeri, que estaban a su lado.

La presencia del Cabezón allí fue bastante llamativa desde un principio. Es que ya sorprendió que fuera el elegido por Conmebol para llevar el trofeo de la Copa antes de que comenzara el partido como representante de Lanús. Pues si bien jugó y se retiró allí, apenas vistió su camiseta media temporada en 1997, no llegó a disputar siquiera 20 partidos, no ganó títulos, no hizo sus inferiores, no lo dirigió ni tuvo ningún otro tipo de vínculo con el club.