Los despiadados memes del triunfazo de Estudiantes sobre Rosario Central en Arroyito: Di María y Tapia, apuntados

Estudiantes de La Plata metió el batacazo de los octavos del Torneo Clausura y eliminó nada menos que a Rosario Central, a quien decretaron campeón de la Liga de manera escandalosa días atrás. Fue un triunfazo por 1-0 en el Gigante de Arroyito con un golazo de Cetré en el primer tiempo.
Era un duelo más que especial ya desde la previa, teniendo en cuenta la enemistad de Juan Sebastián Verón con la AFA y las provocaciones de Toviggino. Las cosas se pusieron más picantes con el pasillo de espaldas que le hizo el Pincha al Canalla cuando comenzó el encuentro. Una vez concluido, la redes se llenaron de memes, los cuales apuntaron en su mayoría contra Ángel Di María y Claudio "Chiqui" Tapia.
Los mejores memes del triunfo de Estudiantes sobre Rosario Central
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/editspincha/status/1992723989861732606?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SILV1O_114/status/1992724272184463597?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxmarcosARG/status/1992725277903028720?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_ShangTsung_/status/1992693528447881420?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Andy63909013/status/1992692145359310855?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpiderCarp23/status/1992718773502067189?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/killyamembape/status/1992704340080161155?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LevisGuido/status/1992699488293798034?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fabipa90/status/1992722687454761095?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pjchernandez/status/1992726727550759139?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Puaj033/status/1992726736425939446?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Matecito182309/status/1992727373360300474?s=20&partner=&hide_thread=false