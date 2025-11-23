Los despiadados memes del triunfazo de Estudiantes sobre Rosario Central en Arroyito: Di María y Tapia, apuntados

Era un duelo más que especial ya desde la previa, teniendo en cuenta la enemistad de Juan Sebastián Verón con la AFA y las provocaciones de Toviggino. Las cosas se pusieron más picantes con el pasillo de espaldas que le hizo el Pincha al Canalla cuando comenzó el encuentro. Una vez concluido, la redes se llenaron de memes, los cuales apuntaron en su mayoría contra Ángel Di María y Claudio "Chiqui" Tapia.