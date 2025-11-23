¡Histórico! El original repudio de los jugadores de Estudiantes tras ser obligados a hacerle pasillo a Rosario Central

El plantel de Estudiantes de La Plata acató la orden de AFA, pero marcó su postura con una imagen que ya recorre el país.

Los jugadores de Estudiantes hicieron el pasillo, pero ¡de espaldas! en clara referencia a la disconformidad de la medida de la AFA. Foto: captura de TV.

Tensión total en el Gigante de Arroyito: Estudiantes de La Plata cumplió la orden de AFA, pero dejó una imagen que explotó en redes y en la dirigencia. El plantel del Pincha realizó el pasillo a Rosario Central, tal como ordenó el ente madre, pero lo hizo de espaldas en un gesto de fuerte repudio.

La escena duró segundos, pero alcanzó para encender el clima. El plantel platense se ubicó como corresponde para el reconocimiento al campeón anual. Sin embargo, cuando Fatura Broun y Ángel Di María se disponían a ingresar por el medio del pasillo, giraron y se pusieron de espaldas a los jugadores del Canalla. La postal apareció en vivo, ante un estadio lleno y con cámaras enfocando cada gesto. Recién después llegó el saludo habitual entre ambos equipos.

El gesto de Estudiantes que encendió a todo el fútbol argentino Estudiantes le hizo el pasillo de espaldas a Rosario Central Previo al pasillo, los jugadores albirrojos les comunicaron su postura a los futbolistas del Canalla. También se vio a Eduardo Domínguez hablando con el plantel rosarino, en un ida y vuelta respetuoso pero cargado de contexto.

La polémica ya venía desde la semana. Pablo Toviggino, tesorero de AFA y presidente del Consejo Federal, había apuntado directamente contra Juan Sebastián Verón luego de que Estudiantes se desmarcara de la votación que definió la nueva estrella para Central. El mensaje que publicó en X dejó claro el malestar dirigencial.

“Que 2026 Te/Nos Espera !! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Futbol Argentino. En Fin …”, publicó Toviggino el viernes.