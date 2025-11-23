La fuerte decisión de Eduardo Domínguez tras el triunfazo de Estudiantes ante Central y el histórico "pasillo"
Eduardo Domínguez se "expresó" de una manera bastante peculiar pero contundente luego del batacazo contra Rosario Central en Arroyito.
Estudiantes de La Plata metió el batacazo de los octavos de final del Torneo Clausura al vencer 1-0 a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Con un golazo de Cetré en el primer tiempo, el equipo de Eduardo Domínguez se ganó el pasaje de cuartos, en los que enfrentará como visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero.
La de hoy era sin dudas la llave del morbo, dada la enemistad de Juan Sebastián Verón con Claudio "Chiqui" Tapia, el insólito título que le dieron al Canalla en la semana y las provocaciones de Pablo Toviggino en la previa, "obligando" al Pincha a realizar el pasillo de campeón. Y el elenco platense lo hizo, pero con una original y gran muestra de dignidad, dándole la espalda a los locales.
El "pasillo" de los jugadores de Estudiantes a Central
Este espectacular e histórico gesto, claramente dirigido a la papelonesca organización de la AFA y no precisamente en contra del equipo rival, fue celebrado por la plena mayoría de los hinchas neutrales. Pero no fue la única actitud confrontativa que tuvo el combinado de la capital bonaerense, ya que su DT también tendría su momento de "expresarse".
Eduardo Domínguez decidió no hablar luego del encuentro
Tras finalizar el partido, cuando los entrenadores tienen que dar las correspondientes conferencias de prensa protocolares, Eduardo Domínguez, que debía brindarla primero, decidió no presentarse a la misma y no dar declaraciones. Y si bien el club ahora se expone a una potencial sanción económica, dejó en claro su postura frente a los manejos del fútbol argentino.
El peculiar detalle de Estudiantes en redes
Siguiendo con la misma tónica, un detalle que no pasó desapercibido por los hinchas fue que Estudiantes, en las distintas placas que publicó sobre el partido en redes, utilizó el escudo de Rosario Central con 7 estrellas y no con 8, como luce oficialmente el cuadro de Arroyito tras la "consagración" de la Liga el pasado jueves.