El "caótico" análisis de Flavio Briatore sobre la carrera de Colapinto y Gasly en el Gran Premio de Las Vegas

Flavio Briatore no dio vueltas tras el Gran Premio de Las Vegas . El asesor ejecutivo de Alpine calificó como “caótico” el arranque que condicionó completamente a Franco Colapinto y Pierre Gasly , quienes terminaron lejos de la zona de puntos por los daños sufridos en los primeros metros.

Según explicó el directivo, ambos autos recibieron golpes en la parte trasera que complicaron la estrategia desde el principio. “Hoy, nuestros dos pilotos quedaron atrapados en un arranque caótico sin tener responsabilidad alguna, y eso derivó en daños importantes en la parte trasera de ambos autos”, sostuvo al analizar una largada que rompió cualquier posibilidad de pelea por posiciones avanzadas.

Las consecuencias fueron claras. Briatore detalló que el impacto que sufrió Gasly “arruinó por completo la competencia” del francés debido a la pérdida de carga aerodinámica, fundamental en un trazado urbano como Las Vegas. En el caso de Colapinto , el golpe inicial “nos dejó en una carrera muy cuesta arriba y lejos de los puntos”, según palabras del propio asesor.

La largada de Franco Colapinto, logrando esquivar el choque entre Bortoleto y Stroll

En pista, la falta de grip se tradujo en resultados opacos: Gasly finalizó 15° y Colapinto 17°, sin chances reales de recuperación. El argentino fue tajante al hablar con la prensa: “Fue una carrera frustrante. Fui muy lento, tenía 0 grip. No sé si fue por los daños, pero fue un desastre el auto. No podía acelerar, no podía doblar con freno, cada vez que cargaba la rueda trasera, se movía”.

Sin embargo, los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri fueron sancionados por una infracción técnica en sus autos tras el GP de Las Vegas. Max Verstappen, el ganador, fue el gran beneficiado, mientras que Franco escaló del 17º al 15º puesto en el clasificador final.

Los problemas no terminaron ahí. En la vuelta 26, el bonaerense hizo su parada y recibió el compuesto medio, pero los mecánicos tardaron 4 segundos en completar la detención. Otro contratiempo en una temporada donde el trabajo en boxes sigue siendo un punto débil para Alpine.

Otra lenta parada de Franco Colapinto en boxes

Mientras el circuito celebraba el show y la victoria de Max Verstappen, el box francés vivía otro clima. Colapinto, visiblemente molesto, ironizó sobre el despliegue del evento mientras intentaba explicar las dificultades que enfrentó desde la primera vuelta.

Pensando en lo que viene, Briatore se mostró un poco más esperanzado. Considera que Qatar podría ser un escenario favorable: un circuito rápido, con curvas fluidas y un trazado que podría ajustarse mejor a las virtudes del monoplaza. Una oportunidad para dejar atrás la frustración de Las Vegas.