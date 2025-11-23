La bronca de Franco Colapinto tras terminar último en el Gran Premio de Las Vegas: "Se sentía horrible"

Franco Colapinto dio detalles de la carrera, aseguró que fue "mala" y que no se puede sacar "nada positivo".

Franco Colapinto tuvo un Gran Premio de Las Vegas cuesta arriba. Largó 15 y “zafó” de un incidente entre Gabriel Bortoleto y Lance Stroll, en el que se vio perjudicado su compañero de equipo, Pierre Gasly. Sin embargo, en esos primeros metros el piloto argentino fue impactado por Alex Albon, un toque que en un principio fue menor y le permitió continuar en pista.

El toque de Alex Albon a Franco Colapinto en Las Vegas El toque de Alex Albon a Franco Colapinto en Las Vegas Con el correr de las vueltas, se supo que por el choque se rompió el difusor de Colapinto, con lo que no logró recuperar ritmo, por lo que terminó 17 (último, si se tienen en cuenta los abandonos de Bortoleto, Stroll y el propio Albon):

Qué dijo Franco Colapinto tras la carrera en Las Vegas Una vez finalizada la carrera, que fue ganada por Max Verstapen, Colapinto se mostró muy decepcionado ante la prensa: “Yendo muy lento toda la carrera. Se rompió el piso, la parte de atrás”, indicó a Fox Sports. Y agregó: “No sé si era para tanto, pero el auto se sentía horrible de manejar. Cero grip, cero agarre, no era nada competitivo. No se sintió nada bien en ningún momento. Habrá que trabajar para la próxima”.

"El auto se sentía horrible, feo de manejar y no era nada competitivo. Ahora habrá que trabajar para la próxima", Franco Colapinto tras #LasVegasGP



Seguí toda la actividad de Fórmula 1® junto a @puenteadrian, @aagulla_TV y @f1andersen por la pantalla de Fox Sports. pic.twitter.com/4w8pBoXC9C — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 23, 2025 “Una carrera frustrante” En ese mismo tono, Colapinto indicó a los medios presentes: “Una carrera frustrante, fui muy lento toda la carrera. No sé si es todos los daños que tenía, pero fue un desastre el auto”. Según describió. "no podía acelerar, no podía doblar. Cada vez que trataba de cargar la rueda trasera se movía”, explicó y sintetizó: “Una carrera mala. Nada muy positivo”.