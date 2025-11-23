Presenta:

Deportes

|

Franco Colapinto

Así fue la dramática largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas

Franco Colapinto logró evitar el incidente entre Gabriel Bortoleto y Lance Stroll, en el que se vio perjudicado su compañero, Pierre Gasly.

MDZ Deportes

Franco Colapinto vio el incidente entre Bortoleto y Stroll en primera persona.

Franco Colapinto vio el incidente entre Bortoleto y Stroll en primera persona.

Captura de video

Franco Colapinto tuvo una digna clasificación en el Gran Premio de Las Vegas, donde logró avanzar a Q2 y terminó ubicándose P15. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, se metió en Q3 logrando ser 10º para la grilla de partida. Sin embargo, todo cambió en la largada.

Una peligrosa maniobra de Gabriel Bortoleto perjudicó a Gasly, que perdió ocho posiciones pero logró mantenerse en pista.

Te Podría Interesar

Franco Colapinto, en tanto, logró “zafar” de incidente en el que el brasileño impacta contra el auto de Lance Stroll y por el que ambos abandonaron. En la on board de Colapinto se puede ver cómo el argentino logra esquivar la maniobra, aunque recibe un pequeño toque de Alex Albon (Williams) desde atrás.

Así fue la largada de Franco Colapinto

La largada de Franco Colapinto, logrando esquivar el choque entre Bortoleto y Stroll

La largada de Franco Colapinto, logrando esquivar el choque entre Bortoleto y Stroll

Archivado en

Notas Relacionadas