Así fue la dramática largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas

Franco Colapinto logró evitar el incidente entre Gabriel Bortoleto y Lance Stroll, en el que se vio perjudicado su compañero, Pierre Gasly.

Franco Colapinto vio el incidente entre Bortoleto y Stroll en primera persona.

Franco Colapinto tuvo una digna clasificación en el Gran Premio de Las Vegas, donde logró avanzar a Q2 y terminó ubicándose P15. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, se metió en Q3 logrando ser 10º para la grilla de partida. Sin embargo, todo cambió en la largada.

Una peligrosa maniobra de Gabriel Bortoleto perjudicó a Gasly, que perdió ocho posiciones pero logró mantenerse en pista.

Franco Colapinto, en tanto, logró “zafar” de incidente en el que el brasileño impacta contra el auto de Lance Stroll y por el que ambos abandonaron. En la on board de Colapinto se puede ver cómo el argentino logra esquivar la maniobra, aunque recibe un pequeño toque de Alex Albon (Williams) desde atrás.