La maniobra criminal de Gabriel Bortoleto que perjudicó a Gasly: qué pasó con Colapinto

Gabriel Bortoleto provocó el abandono de Lance Stroll tras una mala maniobra en la largada, en la que también se vio involucrado Pierre Gasly.

Bortoleto frenó tarde en la primera curva y terminó impactando contra Stroll.

La largada del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 tuvo acción en todos los frentes. De entrada, Lando Norris quiso encerrar a Max Verstappen para cuidar la delantera, pero cometió un error y terminó por detrás del piloto de Red Bull y de George Russell.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1992445858730975590&partner=&hide_thread=false It's a DRAMATIC first corner in Las Vegas



Here's how the race start unfolded! #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/MbO09PnqwI — Formula 1 (@F1) November 23, 2025 Pero en el otro pelotón fue Gabriel Bortoleto el autor de una maniobra que le valió su propio abandono, el de Lance Stroll y una investigación en curso. Por esta maniobra, Pierre Gasly – que había salido desde la 10º posición- también se vio perjudicado.

Bortoleto frenó tarde en la primera curva, golpeó a Stroll y Gasly también fue impactado. Tras este incidente, el compañero de Franco Colapinto en Alpine pasó a ubicarse 18º. El piloto argentino, que venía detrás, logró “zafar” afortunadamente.

La peligrosa maniobra de Gabriel Bortoleto en la largada La maniobra de Bortoleto en la largada del GP de Las Vegas La maniobra de Bortoleto en la largada del GP de Las Vegas Otro que llegó tarde a la frenada fue Albon, que tuvo un pequeño toque con Colapinto, pero el argentino logró mantenerse en carrera y adelantar una posición respecto de la largada.