Alpine se mantiene en la cima del peor ranking de todos: cómo afectó el accidente de Colapinto en Brasil

El Gran Premio de Brasil volvió a reflejar el peso económico que pueden tener los incidentes en la Fórmula 1 . Durante la carrera Sprint en Interlagos, el brasileño Gabriel Bortoleto , piloto de Sauber, sufrió un accidente a alta velocidad que obligó a su equipo a desembolsar 2.359.000 dólares en reparaciones, según cifras de Formula Directa.

Ese impacto lo catapultó al liderazgo del particular “mundial de destructores”, el ranking no oficial que contabiliza el costo total de daños por piloto a lo largo de la temporada y que (al contrario que el campeonato real) es liderado por Alpine .

La jornada estuvo marcada por condiciones cambiantes. La lluvia de la noche anterior dejó sectores del trazado resbaladizos, y ya en la sexta vuelta se registraron varios incidentes. En la bajada de la "S de Senna", Franco Colapinto , Oscar Piastri y Nico Hülkenberg terminaron fuera de pista.

Alpine lidera el "mundial de destructores" por los gastos ocasionados por Colapinto, Gasly y Doohan.

El argentino explicó la falta de adherencia en esa zona al señalar que “había un poco de agua o algo y de una vuelta a otra perdimos mucho grip”.

La sucesión de despistes motivó primero la entrada del auto de seguridad y luego una bandera roja para limpiar la pista. Tras la reanudación, Lando Norris se mantuvo al frente, aunque las condiciones seguían siendo inestables.

El brutal impacto de Gabriel Bortoleto

El episodio más costoso llegó en la última vuelta de la Sprint. Bortoleto, que avanzaba en el undécimo lugar y buscaba superar a Alex Albon (Williams), perdió el control de su Sauber al final de la recta principal, donde los autos superan los 335 km/h.

Según datos de telemetría, el choque inicial se produjo a 339 km/h y alcanzó 57G, uno de los registros más altos desde el fuerte golpe de Colapinto en Las Vegas.

El monoplaza quedó destruido. Pese a la violencia del incidente, Bortoleto salió por sus propios medios y fue trasladado al centro médico por precaución.

El accidente lo ubicó en la cima del "ranking de destructores", con 3,63 millones de dólares, seguido por Yuki Tsunoda (3,40 millones) y Lando Norris (2,67 millones). El jefe de equipo, Jonathan Wheatley, le expresó a ESPN: “Francamente, me pareció uno de los accidentes más graves que he visto en mucho tiempo, y me alegro de que él esté bien. Como he dicho, los estándares de seguridad en la Fórmula 1 son impresionantes”.

Alpine, que suma los gastos de tres pilotos ( Colapinto, Gasly y Doohan) se mantiene en el top del ranking menos deseado.

Bortoleto - 3,63M$

Tsunoda - 3,40M$

Norris - 2,67M$



9º Colapinto - 1,65M$

13º Sainz - 1,31M$

17º Alonso - 802K$



#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/OF69IlLy5W — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) November 12, 2025

Franco Colapinto, en el top 10

Franco Colapinto aparece en el noveno puesto del ranking, con 1,65 millones de dólares en daños totales. Su visita a Brasil también reavivó la tensión con Lance Stroll. En la carrera del domingo, un toque en Bico de Pato dejó fuera a Bortoleto y provocó fuertes críticas del argentino, quien apuntó contra el canadiense: “Stroll siempre está sacando gente de la pista, simplemente no mira los espejos, no deja espacio, y mandó a Gabi contra el muro”, declaró.

El antecedente más cercano entre ambos había ocurrido en México, donde Colapinto sufrió otra maniobra agresiva que le produjo un trompo. Tras la prueba en Brasil, volvió a cuestionar al piloto de Aston Martin al remarcar: “Hace cada vez lo mismo, siempre va sin mirar”.

Bortoleto, en cambio, evitó responsabilizar directamente a Stroll y describió lo ocurrido como “incidente de carrera”, aunque admitió que el espacio cedido no fue suficiente.

stroll bortoleto colapinto Franco Colapinto criticó duramente a Lance Stroll tras el incidente con el brasileño Gabriel Bortoleto en Interlagos. Captura de video

La clasificación final del “mundial de destructores” confirma la exigente campaña. Detrás de Bortoleto, Tsunoda y Norris, destacan también Colapinto en la novena posición (1,65 millones de dólares), Carlos Sainz en la 13ª (1,31 millones) y Fernando Alonso en la 17ª (802.000 dólares).

Los medios especializados remarcan que ningún año reciente había acumulado daños tan altos a esta altura del campeonato. La gira americana cerrará en Las Vegas, donde todas las escuderías estarán alerta al presupuesto en reparaciones tras los costos récord de Brasil.