Luego de subir una publicación que desató la furia de los fanáticos del piloto argentino, Alpine tomó una drástica decisión con ese posteo.

La sorpresiva decisión 2.0 de Alpine tras el enojo de los hinchas de Colapinto por un posteo desubicado

Franco Colapinto vivió el fin de semana más importante en su trayectoria deportiva. El pasado viernes por la mañana fue anunciado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026 y lo más destacado es que la noticia se dio en Interlagos durante el GP de Brasil, con miles de argentinos apoyándolo.

Con respecto al rendimiento deportivo, el pilarense completó una decente carrera al finalizar P15, pero en esta ocasión, su compañero de equipo lo aplastó en el mano a mano al llevarse dos puntos (1 de la Sprint y otro de la carrera del domingo).

Tras la carrera, Alpine subió un posteo a sus redes sociales que desató la furia de los fanáticos de Franco Colapinto. “Paso a paso. Aunque nuestro objetivo es 2026, no nos rendimos. Un pequeño botín de puntos para llevar de vuelta a la base, y para las tres últimas rondas de esta temporada”, escribieron desde la escudería junto a dos imágenes: una de Colapinto acompañada por las banderas de los Grandes Premios que se corrieron desde el receso, en donde el equipo no sumó puntos, junto al número 0; y otra de Gasly, con la bandera de Brasil y el número 2, en referencia a los puntos obtenidos en Interlagos.

posteo alpine1 El insólito posteo de Alpine que generó la reacción de los hinchas argentinos. X Ante ello, los comentarios no tardaron en aparecer y cientos de usuarios argentinos expresaron su enojo y calificaron la publicación de “desubicada” y “poco profesional”, considerando que exponía innecesariamente al joven piloto.