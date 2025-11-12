Franco Colapinto fulminó a Stroll por su maniobra en Brasil: "Siempre saca a la gente de pista"

El piloto argentino Franco Colapinto salió en defensa de Gabriel Bortoleto luego del toque con Lance Stroll el fin de semana pasado.

El Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 terminó de manera abrupta para Gabriel Bortoleto. El piloto de Sauber intentó adelantar a Lance Stroll, pero el canadiense de Aston Martin le cerró el paso y lo dejó sin pista, provocando su choque contra las barreras y el abandono ante su público. Franco Colapinto opinó sobre la maniobra.

El brasileño, que ya había sufrido un fuerte accidente en la carrera Sprint del sábado, buscaba una rápida remontada desde el fondo del pelotón. En plena maniobra, siguió de cerca a Stroll en la zona del infield con la intención de pasarlo en la curva Pico de Pato, pero el contacto fue inevitable.

Qué dijo Franco Colapinto Franco Colapinto, que circulaba justo detrás de ambos, no dudó en responsabilizar al canadiense por el incidente y lanzó duras críticas. "Stroll siempre está sacando gente de la pista, simplemente no mira los espejos, no deja espacio, y mandó a Gabi contra el muro. Es lo que hace cada vez", declaró el piloto argentino en diálogo con los medios, según citó Motorsport.

A diferencia de Colapinto, Bortoleto prefirió no alimentar la polémica y consideró que el choque fue producto de la carrera. “Pasé a dos autos, fueron Lewis (Hamilton) y Colapinto por el exterior de la curva seis”, recordó. “Y luego, con Lance, estaba rueda a rueda con él saliendo de la nueve. No hay que señalar a nadie. Creo que era la primera vuelta y yo iba por fuera”.