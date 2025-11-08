Impactante accidente de Gabriel Bortoleto sobre el final de la carrera Sprint en Brasil

Gabriel Bortoleto sufrió un fuerte despiste en las últimas vueltas de la Sprint de Interlagos, aunque logró salir ileso del monoplaza.

El Gran Premio de Brasil dejó una escena de alta tensión sobre el final de la carrera Sprint. El brasileño Gabriel Bortoleto protagonizó un impactante accidente tras un despiste que derivó en una tremenda colisión, generando preocupación entre los fanáticos locales.

Afortunadamente, el piloto salió por sus propios medios del monoplaza y confirmó por radio que se encontraba en buenas condiciones físicas.

El incidente coronó una competencia marcada por los sobresaltos, en la que también abandonó el argentino Franco Colapinto (Alpine) tras otro despiste en la "S de Senna".

Mientras tanto, en la punta, el británico Lando Norris (McLaren) se quedó con la victoria en la Sprint de Interlagos, demostrando temple en una pista complicada y con condiciones climáticas adversas. Con este resultado, el británico sumó ocho puntos clave que lo mantienen como líder del campeonato de Fórmula 1.