Así fue el fuerte accidente que sufrió Franco Colapinto y que lo dejó afuera de la Sprint en Brasil

El argentino Franco Colapinto se despistó en la séptima vuelta y debió abandonar. En el mismo sector chocaron Oscar Piastri y Nico Hulkenberg.

Franco Colapinto protagonizó un fuerte choque en la séptima vuelta y debió abandonar la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. El argentino se despistó a la salida de la “S de Senna” en el circuito de Interlagos, donde segundos antes también habían chocado el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

Qué dijo Franco Colapinto tras el accidente Franco Colapinto expresó su frustración luego del accidente que lo obligó a abandonar la carrera Sprint. El piloto argentino de Alpine había tenido una buena largada, avanzando dos posiciones en la primera vuelta, pero un despiste en la séptima lo dejó fuera de competencia.

pic.twitter.com/hXbhi6IKK6 — Alpine ARG (@AlpineArg_) November 8, 2025 “Una pena, todavía no entiendo bien por qué perdí el auto, creo que había agua”, explicó Colapinto al terminar la prueba, visiblemente decepcionado por el desenlace. El joven de Pilar agregó que las condiciones de pista variaban mucho entre giros: “Varios se fueron ahí, un poco raro el grip de una vuelta a la otra”. Además, manifestó su preocupación por los daños sufridos en su monoplaza: “Ojalá que puedan arreglar el auto, hay bastantes daños”.