El jugador de la Selección argentina que fue a ver a Franco Colapinto al GP de Brasil: "Espero darle suerte"

El delantero, que forma parte de la convocatoria de Scaloni, estuvo en el box de Alpine para apoyar a Franco Colapinto en Interlagos.

Ya como piloto titular confirmado para 2026, Franco Colapinto vivió un viernes histórico y muy especial en Interlagos.

El Gran Premio de Brasil tuvo un condimento especial para los argentinos. Entre los invitados en el box de Franco Colapinto en Alpine apareció José Manuel “Flaco” López, delantero del Palmeiras y flamante convocado por Lionel Scaloni para la próxima gira de la Selección argentina.

El atacante, que vive en San Pablo, aprovechó el viernes libre del Brasileirao para acercarse al circuito de Interlagos y disfrutar de su primera experiencia en la Fórmula 1. “Acá estamos, hinchando por Franco. Esperemos darle suerte”, dijo en diálogo con ESPN, mientras observaba el trabajo del equipo francés tras la confirmación de Colapinto como piloto titular para 2026.

José Manuel López sorprendió en el Gran Premio de Brasil El Flaco López fue a ver a Franco Colapinto El Flaco López fue a ver a Franco Colapinto ESPN Entusiasmado con el entorno, López reconoció su asombro por el mundo del automovilismo: “Nunca había visto tan de cerca, es una locura. Esto es un mundo totalmente diferente al nuestro”, agregó.

El Flaco no estuvo solo: lo acompañó su compatriota Agustín Giay, también jugador del Palmeiras, quien se sumó al aliento para el piloto de Alpine. Ambos aprovecharon la cercanía geográfica para disfrutar del inicio del fin de semana de carrera, aunque López aclaró que no podrá asistir el sábado ni el domingo por los compromisos del Verdao, líder del torneo brasileño junto a Flamengo.

Flaco López, Giay y Colapinto El Flaco López y y Agustín Giay junto a Franco Colapinto en el paddock de Interlagos. @flacolopez_10 Más allá de su visita a Interlagos, el delantero atraviesa un momento de plenitud. Según ESPN Brasil, el Palmeiras fijó en 40 millones de euros su cláusula de salida, blindando a una de sus figuras más prometedoras ante el interés de clubes europeos.