La Finalissima entre la Selección argentina y España ya tiene sede confirmada y trae buenos recuerdos

La Selección argentina volverá al escenario más glorioso de su historia reciente. La Finalissima ante España se jugaría el viernes 27 de marzo de 2026.

La Finalissima entre Argentina y España ya tiene sede y fecha confirmada. Foto: UEFA y Paladar Negro

La Finalissima entre la Selección argentina y España ya tiene sede y fecha definidas. El partido se jugará en el mítico estadio Lusail, Qatar, el próximo viernes 27 de marzo de 2026, en una nueva edición del duelo entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa.

“Antes de fin de año va a ser oficial: la Finalissima entre Argentina y España va a jugarse en Doha, Qatar. Entre el 26 y 28 de marzo. Otra vez en Lusail”, escribió el periodista Gastón Edul en su cuenta de X, anticipando la noticia que será oficializada próximamente.

La Scaloneta vuelve a su templo de gloria: Argentina y España jugarán la Finalissima en Lusail estadio lusail.jpg Argentina jugará la Finalissima ante España en el estadio de Lusail, Qatar, donde Messi levantó la copa del mundo en 2022. Hasta hace unas semanas, la posibilidad de disputar este encuentro parecía complicada por el ajustado calendario internacional. Sin embargo, con la Selección argentina ya clasificada al Mundial 2026, y con España encaminada a sellar su boleto en las Eliminatorias europeas, la ventana FIFA de marzo aparece como el momento ideal para concretar el cruce.

Además del componente deportivo, la elección de Qatar responde a varios factores: el clima favorable en esa época del año, la cercanía para los futbolistas que militan en Europa y el interés del propio Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en mantener al país árabe como sede de eventos internacionales.

Lionel Messi volverá al lugar donde besó la Copa del Mundo Messi Copa del Mundo La Scaloneta volverá al mismo estadio donde Lionel Messi levantó la Copa del Mundo en diciembre de 2022. Archivo Para la Scaloneta, será una oportunidad especial: volver al mismo estadio donde Lionel Messi levantó la Copa del Mundo en diciembre de 2022. Y, a la vez, medirse con uno de los grandes candidatos al título en la próxima cita mundialista.