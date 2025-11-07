Ariel Broggi empezó a tomar decisiones: tres pesos pesados del ascenso se despiden del Lobo

Ariel Broggi, el DT de Gimnasia que ya arregló su continuidad en el club, decidió prescindir de varios futbolistas, entre ellos, dos nombres importantes del ascenso.

Tras el ascenso, la celebración, la fiesta y el anuncio de la continuidad del DT Ariel Broggi, en Gimnasia y Esgrima ya empiezan a proyectar el 2026 que tendrá al equipo compitiendo en la Primera División del fútbol argentino. Con todo lo que eso significa, a nivel responsabilidad, trabajo y proyecto.

En medio de la Fiesta de los Campeones, celebrada el pasado viernes en el Víctor Legrotaglie, se anunció la continuidad del entrenador y, en el arranque de esta semana, fue él mismo quien dio a conocer, primero puertas adentro, una lista de jugadores que no serán tenidos en cuenta para el 2026.

"Fue duro", contaron desde el club, respecto a la determinación de empezar a prescindir de futbolistas que fueron parte del logro más importante del Lobo en su historia. Y mucho más duro aún fue comunicarle a tres de ellos, claves en el proceso que llevó al Mensana a Primera, que no continuarán: se trata de Ignacio Antonio, Ismael Cortez y Jeremías Rodríguez Puch. El entrenador les dio licencia y desde la dirigencia les comunicaron que pueden ir buscando club.

A ellos se suma, por ejemplo, un jugador que fue titular en la final: Nicolás Servetto. Y otros que jugaron, aunque con menos minutos: Federico Torres, Lucas Bustos, Enzo Gaggi, Nahuel Barboza, Mario Galeano y Gastón Espósito. Y otro que no jugó nunca: Axel Pozza, el chico que estaba a préstamos de Independiente de Avellaneda.

Es decir que en total son 11 los futbolistas que se irán, en primera instancia, ya que podría haber más novedades con el paso de los días y con el avance de un mercado de pases "largo" y que tendrá mayor movimiento a medida que finalicen los torneos.