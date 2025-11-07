El enigmático posteo de Miguel Borja a dos días del Superclásico con Boca: "He terminado la carrera"

A 48 horas del Superclásico, Miguel Borja encendió las redes con un mensaje religioso que muchos tomaron como señal de un posible fin de ciclo en River.

Miguel Borja volvió a encender la previa del Superclásico con una frase que dio que hablar. Foto: Fotobaires

El clima previo al Superclásico entre River y Boca sumó un nuevo condimento con el sugerente posteo de Miguel Borja, que generó sorpresa entre los hinchas. El colombiano, de 32 años, compartió un mensaje religioso en sus redes sociales que fue interpretado por muchos como una reflexión personal o incluso como una despedida anticipada.

En su cuenta oficial, el delantero publicó un versículo bíblico, 2 Timoteo 4:7: “He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel”. La frase llegó a solo dos días del cruce en la Bombonera y rápidamente se volvió viral entre los fanáticos millonarios.

El sugerente mensaje de Miguel Borja ¿con olor a fin de ciclo? El mensaje de Borja en sus redess antes del Superclásico del domingo El mensaje de Borja recordó al que había escrito días atrás, tras fallar su penal ante Gimnasia: “Gloria a ti mi Dios por este momento difícil... queda mucha historia por contar y tengo la certeza que saldré victorioso”. En ambos casos, el colombiano eligió refugiarse en su fe para expresar su estado emocional en medio de las críticas.

El contrato del “Colibrí” con River vence el 31 de diciembre, y por ahora no hay señales de renovación. Su continuidad es una incógnita, y la publicación alimentó las versiones sobre un posible final de ciclo.

Borja vs Gimnasia Miguel Borja viene de errar un penal clave frente a Gimnasia el domingo pasado en el Monumental. Fotobaires Desde su llegada al club, Borja disputó 158 partidos y marcó 62 goles, además de tener antecedentes positivos ante Boca: convirtió dos tantos en seis Superclásicos, uno en el 1-0 del Monumental en 2023 y otro en la derrota 3-2 en Córdoba por la Copa de la Liga 2024.