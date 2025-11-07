Steve Nielsen, director de Alpine, explicó por qué Franco Colapinto seguirá en 2026: "Se volvió más..."

La continuidad de Franco Colapinto en Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1 no fue casualidad. Así lo dejó claro Steve Nielsen , director general de la escudería francesa, quien explicó los motivos detrás de la decisión y destacó el progreso del piloto argentino.

El anuncio de la renovación del piloto argentino para 2026 se realizó en la previa del primer entrenamiento del Gran Premio de Brasil y representa una fuerte apuesta de la marca por el talento del nacido en Pilar 22 años.

“Se volvió comparable e incluso más rápido que Pierre (Gasly) en algunas ocasiones y, en definitiva, eso le consiguió el asiento”, aseguró el ingeniero británico en la previa del Gran Premio de Brasil , en declaraciones que reflejan la confianza plena que el equipo depositó en el joven de Pilar.

Nielsen reconoció que el inicio de Colapinto en la categoría fue desafiante, pero valoró su crecimiento constante: “Tuvo algunas dificultades al principio. Tenemos suerte de tener a Pierre Gasly como una referencia, un piloto establecido, y poco a poco Franco fue capaz de elevar su nivel y plantar cara”.

Además, el director británico de 61 años contó que el proceso de selección para 2026 fue extenso y que el argentino se ganó su lugar en pista: “Teníamos muchos nombres sobre la mesa, pilotos que ya se fueron a otros equipos, pero fuimos avanzando hasta elegir a Franco. Estamos contentos con eso”.

Por último, Nielsen remarcó la combinación entre talento y compromiso que mostró el argentino: “El hecho de que aporte un lado financiero es una feliz coincidencia. Lo que realmente nos convenció fue su talento”, argumentó ante la cadena Sky.

La banca de Flavio Briatore a Colapinto

Colapinto Briatore El posteo de Flavio Briatore apoyando a Franco Colapinto tras su renovación con Alpine. Foto: @AlpineF1Team

Previamente, Flavio Briatore, figura clave en la estructura de Alpine, también había elogiado a Colapinto: “Si ves lo que era Franco cuando empezó a correr con nosotros y lo ves ahora, es una persona diferente. Está mucho más seguro, más comprometido con la ingeniería y ha hecho todo para rendir al máximo”.

El piloto argentino de 22 años, que este fin de semana corre en Interlagos, finalizó 16° tanto en la primera práctica libre como en la clasificación para la Sprint, mientras que su compañero Gasly terminó 13°.