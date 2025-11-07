En una noche de goles anulados, Rosario Central y San Lorenzo empataron 0-0 en el Gigante de Arroyito

Rosario Central y San Lorenzo empataron esta noche sin goles en el marco de la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol en un entretenido duelo disputado en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

En un partido sin goles, la llegada más clara fue de la visita, a los 39 minutos del primer tiempo, con un contraataque por izquierda del extremo Agustín Ladstatter que terminó en un remate bajo y apenas ancho.

Con la igualdad, San Lorenzo es quinto en la zona B con 23 puntos y sexto en la tabla anual, con 50 unidades y asegurando la clasificación a los playoffs del torneo Clausura 2025, mientras que el invicto equipo de Ariel Holan lidera ambas tablas, con 31 y 66 puntos, respectivamente.

En la próxima fecha, la última de la fase regular, el conjunto dirigido por Damián Ayude recibirá a Sarmiento, mientras que el Canalla visitará a Independiente. Ambos partidos son con día y horario a confirmar.

A los 30 minutos, San Lorenzo convirtió tras una jugada preparada en un tiro libre, pero el gol de Gastón Hernández fue anulado por offside tras revisión del VAR. Por las protestas, el DT Damián Ayude terminó expulsado por Facundo Tello.

El gol anulado a San Lorenzo por ¿offside de Hernández?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1986955171746742469&partner=&hide_thread=false HERNÁNDEZ anotaba el 1-0 de San Lorenzo ante Central pero fue ANULADO POR OFFSIDE Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/nNcM2VeePp — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 8, 2025

Damián Ayude, DT de San Lorenzo, se fue expulsado por protestar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1986955808123338938&partner=&hide_thread=false EXPULSADO AYUDE El DT de San Lorenzo protestó la decisión de Tello y el árbitro lo echó



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/r2r8eDzyRZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 8, 2025

En el complemento, el Canalla reaccionó y fue más que el Ciclón. Pasando la media hora de juego, Di María lanzó un tiro libre preciso que Enzo Giménez conectó de cabeza para marcar, pero el VAR determinó que Komar estaba en posición adelantada e interfirió en la jugada.

El gol anulado a Rosario Central por offside de Komar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1986972670328463622&partner=&hide_thread=false NO HAY GOL DE ROSARIO CENTRAL Tello fue al VAR y anuló el 1-0 ante San Lorenzo por offside previo de Komar



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/oD2vfxB3Al — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 8, 2025

Así, el gol fue anulado y el partido terminó 0-0 pese a los intentos de ambos equipos.

En la próxima fecha, la última, Rosario Central cerrará la fase regular del certamen frente a Independiente, en condición de visitante; mientras que San Lorenzo hará lo propio ante Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro.

El minuto a minuto de Rosario Central vs San Lorenzo