En una noche de goles anulados, Rosario Central y San Lorenzo empataron 0-0 en el Gigante de Arroyito
Rosario Central, ya clasificado a playoffs y a la próxima Copa Libertadores, empató sin goles con San Lorenzo, que sacó boleto para los octavos de final.
Rosario Central y San Lorenzo empataron esta noche sin goles en el marco de la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol en un entretenido duelo disputado en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario.
En un partido sin goles, la llegada más clara fue de la visita, a los 39 minutos del primer tiempo, con un contraataque por izquierda del extremo Agustín Ladstatter que terminó en un remate bajo y apenas ancho.
Con la igualdad, San Lorenzo es quinto en la zona B con 23 puntos y sexto en la tabla anual, con 50 unidades y asegurando la clasificación a los playoffs del torneo Clausura 2025, mientras que el invicto equipo de Ariel Holan lidera ambas tablas, con 31 y 66 puntos, respectivamente.
A los 30 minutos, San Lorenzo convirtió tras una jugada preparada en un tiro libre, pero el gol de Gastón Hernández fue anulado por offside tras revisión del VAR. Por las protestas, el DT Damián Ayude terminó expulsado por Facundo Tello.
El gol anulado a San Lorenzo por ¿offside de Hernández?
Damián Ayude, DT de San Lorenzo, se fue expulsado por protestar
En el complemento, el Canalla reaccionó y fue más que el Ciclón. Pasando la media hora de juego, Di María lanzó un tiro libre preciso que Enzo Giménez conectó de cabeza para marcar, pero el VAR determinó que Komar estaba en posición adelantada e interfirió en la jugada.
El gol anulado a Rosario Central por offside de Komar
Así, el gol fue anulado y el partido terminó 0-0 pese a los intentos de ambos equipos.
En la próxima fecha, la última, Rosario Central cerrará la fase regular del certamen frente a Independiente, en condición de visitante; mientras que San Lorenzo hará lo propio ante Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro.
El minuto a minuto de Rosario Central vs San Lorenzo