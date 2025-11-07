El durísimo comunicado de la AFA tras no llegar a un acuerdo con San Lorenzo: qué decisión tomó

Tras una tensa reunión en el predio de Ezeiza, la AFA anunció oficialmente que no hubo acuerdo y que intervendrá en el escándalo institucional de San Lorenzo.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un fuerte comunicado luego de la reunión entre Claudio Chiqui Tapia y los principales dirigentes de San Lorenzo, celebrada este jueves en el predio de Ezeiza. El encuentro, que buscaba encaminar una salida a la crisis política del club, terminó sin acuerdo y con la promesa de medidas concretas por parte de la Casa madre.

Durante el encuentro, la mayoría de los dirigentes presentes propuso que se declare la acefalía institucional, pero la AFA prefirió avanzar por otra vía. En ese contexto, Marcelo Moretti ratificó que no renunciará a su cargo como presidente, mientras que Sergio Costantino presentó el único plan de gobierno transitorio, asegurando contar con los fondos necesarios para conducir esta etapa.

El comunicado de la AFA sobre la situación institucional en San Lorenzo Moretti había sido uno de los dirigentes que apoyó a Tapia en la Asamblea del último 17 de octubre. Foto: moretti_cuervo/IG "En el día de la fecha, en el Predio Lionel Andrés Messi se llevó a cabo la segunda reunión entre el Presidente de AFA, Claudio Tapia, y los miembros de la Comisión Directiva y Asamblea del Club Atlético San Lorenzo, a fin de escuchar y tratar de lograr un consenso sobre la vida política e institucional de la entidad", comienza el comunicado oficial.

Y agrega: “Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos de la Casa, no ha existido un acuerdo donde se establezca un proyecto político en beneficio de San Lorenzo. Dicha situación provoca que, en los próximos días, sea la AFA quien determine los pasos a seguir, respetando siempre las vías estatutarias a fin de cumplir la resolución judicial vigente”.

La AFA le dio plazo hasta el próximo martes para presentar los avales económicos que respalden la propuesta. Si se confirman los fondos, se convocará a una nueva reunión de Comisión Directiva para definir los pasos a seguir.