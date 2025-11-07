La autocrítica de Franco Colapinto tras quedar afuera en la SQ1 en Interlagos: "Si bien estábamos competitivos, me..."

A pesar de la eliminación, el argentino se mostró tranquilo y optimista tras confirmarse su continuidad en Alpine para 2026. “Fue una linda noticia la de hoy a la mañana, contento de seguir en el equipo”, expresó con una sonrisa, antes de hacer una autocrítica sobre su desempeño en pista.

El piloto bonaerense reconoció que el primer día del GP de Brasil fue más complicado de lo esperado: “La qualy fue complicada, los viernes me cuestan y si bien México fue un muy buen viernes, acá me está costando un poco más”.

Colapinto detalló que junto al equipo trabajan constantemente para ajustar el auto: “A la noche siempre encontramos cosas que nos hacen mejorar varias cosas de los problemas del auto. Si bien estábamos competitivos, me dejé un par de décimas yo, un poco caliente, pero en general hay más performance que en carreras anteriores, que eso es bueno”.

El joven argentino cerró su mejor vuelta en 1m10s280, quedando en el 16° puesto. Sin embargo, se lamentó por una situación en pista que le impidió mejorar aún más: “Tuve a Yuki (Tsunoda) adelante justo en mi vuelta y eso me complicó. El resto de la vuelta fue buena, pero perdí mucho en el primer sector”.

También explicó que el monoplaza no se sintió cómodo en la última parte del circuito: “En la última curva hay un piano que al auto no le está gustando mucho y me costó también. Hay cosas chiquitas para mejorar”.

“La Sprint es como una práctica”

Pese al resultado, Colapinto se mostró confiado de cara al resto del fin de semana y valoró la posibilidad de sumar más rodaje antes de la clasificación definitiva: “No estoy muy preocupado, la Sprint es como una práctica y me va a venir bien dar un par más de vueltas antes de la Qualy”, concluyó el argentino, que continúa afianzándose en la Fórmula 1.

Mientras tanto, Lando Norris se quedó con la pole position para la Sprint tras marcar un tiempo de 1m09s243, seguido por Kimi Antonelli, en una sesión donde McLaren volvió a demostrar su gran ritmo.