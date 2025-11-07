Norris se quedó con la pole y Franco Colapinto largará P16 en la Sprint del Gran Premio de Brasil

Franco Colapinto no pudo meterse en la Q2 de la clasificación para la carrera Sprint al finalizar en el decimosexto puesto en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Sobre el final de la Q3, el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) hizo mejor tiempo que el piloto -el argentino hizo 1:10.441- y lo desplazó del puesto 15, el último que da un boleto a la siguiente fase de la clasificación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1986868067566080279&partner=&hide_thread=false SQ1 CLASSIFICATION



Norris quickest

Alonso P3

Bortoleto safely through to SQ2 #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/Zg9trVj4HX — Formula 1 (@F1) November 7, 2025 Colapinto había redondeado una aceptable actuación en la práctica libre, donde terminó en el 16° puesto y registró un mejor tiempo de 1:11,160 para terminar a un segundo y 185 milésimas del ganador de la sesión, el británico Lando Norris (McLaren), quien además lidera el campeonato.

Lando Norris se quedó con la pole para la Sprint Lando Norris cumplió con las expectativas y se quedó con la pole position de la carrera Sprint en Interlagos, reafirmando su condición de líder en el campeonato. El piloto de McLaren dominó la sesión de principio a fin, mostrando un ritmo impecable y una autoridad incuestionable sobre el trazado brasileño.

A su lado partirá Kimi Antonelli, gran revelación del fin de semana, que sorprendió con una vuelta excepcional para meterse en la primera fila. Con ambos listos para la carrera corta, el duelo por la victoria promete ser vibrante y podría tener un papel decisivo en la lucha por el título.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1986875237951320193&partner=&hide_thread=false LANDO NORRIS TAKES #F1SPRINT POLE AT INTERLAGOS!! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/6NlsCDwuED — Formula 1 (@F1) November 7, 2025 Desastre para Ferrari en una clasificación Sprint caótica La jornada no fue la misma para Ferrari, que sufrió un golpe inesperado en el cierre de la SQ2. Charles Leclerc perdió el control de su monoplaza en el último sector y protagonizó un trompo que obligó a desplegar banderas amarillas, truncando los últimos intentos rápidos de la sesión.