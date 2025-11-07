Presenta:
Por muy poco, Colapinto no pudo meterse en la SQ2.
Norris se quedó con la pole y Franco Colapinto largará P16 en la Sprint del Gran Premio de Brasil

Franco Colapinto hizo un buen tiempo, pero no le alcanzó para avanzar en la clasificación de la carrera Sprint.

Franco Colapinto no pudo meterse en la Q2 de la clasificación para la carrera Sprint al finalizar en el decimosexto puesto en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Sobre el final de la Q3, el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) hizo mejor tiempo que el piloto -el argentino hizo 1:10.441- y lo desplazó del puesto 15, el último que da un boleto a la siguiente fase de la clasificación.

Colapinto había redondeado una aceptable actuación en la práctica libre, donde terminó en el 16° puesto y registró un mejor tiempo de 1:11,160 para terminar a un segundo y 185 milésimas del ganador de la sesión, el británico Lando Norris (McLaren), quien además lidera el campeonato.

Lando Norris se quedó con la pole para la Sprint

Lando Norris cumplió con las expectativas y se quedó con la pole position de la carrera Sprint en Interlagos, reafirmando su condición de líder en el campeonato. El piloto de McLaren dominó la sesión de principio a fin, mostrando un ritmo impecable y una autoridad incuestionable sobre el trazado brasileño.

A su lado partirá Kimi Antonelli, gran revelación del fin de semana, que sorprendió con una vuelta excepcional para meterse en la primera fila. Con ambos listos para la carrera corta, el duelo por la victoria promete ser vibrante y podría tener un papel decisivo en la lucha por el título.

Desastre para Ferrari en una clasificación Sprint caótica

La jornada no fue la misma para Ferrari, que sufrió un golpe inesperado en el cierre de la SQ2. Charles Leclerc perdió el control de su monoplaza en el último sector y protagonizó un trompo que obligó a desplegar banderas amarillas, truncando los últimos intentos rápidos de la sesión.

El incidente también perjudicó a Lewis Hamilton (su compañero), quien no alcanzó a cruzar la línea de meta a tiempo para iniciar su última vuelta lanzada.

Posiciones de la Sprint Qualy del GP de Brasil

  • Lando Norris – McLaren – 1:09.243
  • Kimi Antonelli – Mercedes – 1:09.340
  • Oscar Piastri – McLaren – 1:09.428
  • George Russell – Mercedes – 1:09.495
  • Fernando Alonso – Aston Martin – 1:09.496
  • Max Verstappen – Red Bull – 1:09.580
  • Lance Stroll – Aston Martin – 1:09.671
  • Charles Leclerc – Ferrari – 1:09.725
  • Isack Hadjar – Racing Bulls – 1:09.775
  • Nico Hülkenberg – Stake – 1:09.935
  • Lewis Hamilton – Ferrari – 1:09.811
  • Alexander Albon – Williams – 1:09.813
  • Pierre Gasly – Alpine – 1:09.852
  • Gabriel Bortoleto – Stake – 1:09.923
  • Oliver Bearman – Haas – 1:09.946
  • Franco Colapinto – Alpine – 1:10.441
  • Liam Lawson – Racing Bulls – 1:10.666
  • Yuki Tsunoda – Red Bull – 1:10.692
  • Esteban Ocon – Haas – 1:10.872
  • Carlos Sainz – Williams – 1:11.120
Live Blog Post

Norris largará primero en la Sprint

El piloto británico de McLaren Lando Norris se quedó con el mejor tiempo en la SQ3 y consiguió la pole para la carrera Sprint de este sábado en Interlagos. Segundo largará Antonelli y tercero Piastri.

Live Blog Post

Ya se corre la SQ3

Se define la grilla de partida para la Sprint del GP de Brasil, que se corre este sábado.

Live Blog Post

Alonso, el más rápido en la SQ2

El español Fernando Alonso avanzó a la SQ3 con el mejor tiempo, tras un final inesperado en el que quedaron afuera Hamilton, Albon, Gasly, Bortoleto y Bearman.

Live Blog Post

Ya se corre la SQ2

Alonso sorprende y es el más rápido, con los McLaren detrás.

Live Blog Post

Colapinto hizo un buen tiempo, pero quedó afuera de la SQ1

El piloto de Alpine concretó una buena vuelta, pero terminó P16 y no pudo avanzar a la SQ2.

Sobre el final de la sQ3, el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) hizo mejor tiempo -el argentino hizo 1:10.441- y lo desplazó del puesto 15, el último que da un boleto a la siguiente fase de la clasificación.

También quedaron afuera Sainz, Ocon, Tsunoda y Lawson.

Norris fue el más rápido, seguido por Verstappen y Alonso.

Live Blog Post

Colapinto está decimo quinto

El argentino, tras su primer giro, quedó en el decimo quinto lugar en la Qualy Sprint.

Live Blog Post

Ya se disputa la SQ1 en Brasil

Norris es el más rápido en la SQ1. Colapinto marcha P18 y por ahora quedaría afuera.

