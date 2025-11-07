Presenta:
Franco Colapinto finalizó en el puesto 16° en la FP1 del Gran Premio de Brasil. Foto: @AlpineF1Team
En Vivo

En el día de su renovación con Alpine, Franco Colapinto finalizó P16 en la FP1 del Gran Premio de Brasil

Tras haber sido confirmado como piloto titular de la escudería francesa para 2026, Colapinto concluyó en el puesto 16° en la primera práctica en Interlagos.

Luciano Chiapasco

Luciano Chiapasco

La gran vuelta de Colapinto en la FP1 del GP de Brasil

Franco Colapinto en acción en la FP1 del Gran Premio de San Pablo

(Créditos: ESPN)

En la segunda posición quedó el australiano Oscar Piastri, compañero de Norris en McLaren, quien intentará dejar atrás su mal momento y reencontrarse con el triunfo para volver a tomar el liderazgo en el campeonato.

El otro piloto que pelea por el título, que es el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tuvo una flojísima actuación, finalizó 17° y tendrá que mejorar mucho de cara a la clasificación para la carrera sprint, que será en unas horas.

Por otra parte, el compañero de equipo de Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly, hizo un destacado trabajo para terminar en el séptimo lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1986821051423064250&partner=&hide_thread=false

Así terminó la práctica libre del Gran Premio de Brasil

1- Lando Norris (McLaren)

2- Oscar Piastri (McLaren)

3- Nico Hulkenberg (Sauber)

4- Fernando Alonso (Aston Martin)

5- Gabriel Bortoleto (Sauber)

6- George Russell (Mercedes)

7- Pierre Gasly (Alpine)

8- Carlos Sainz Jr. (Williams)

9- Isack Hadjar (Racing Bulls)

10- Kimi Antonelli (Mercedes)

11- Liam Lawson (Racing Bulls)

12- Alexander Albon (Williams)

13- Esteban Ocon (Haas)

14- Oliver Bearman (Haas)

15- Lance Stroll (Aston Martin)

16- Franco Colapinto (Alpine)

17- Max Verstappen (Red Bull)

18- Charles Leclerc (Ferrari)

19- Lewis Hamilton (Ferrari)

20- Yuki Tsunoda (Red Bull)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1986822075722441151&partner=&hide_thread=false

Fuente: NA

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP1 del GP de Brasil

Live Blog Post

Final de la FP1 en San Pablo: Colapinto P16

Con un buen ritmo y varios tiempos marcados, Franco Colapinto cerró su participación en la FP1 del GP de Brasil en el puesto 16° por delante de ¡los dos Red Bull y Ferrari! (Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Yuki Tsunoda). Por su parte, los dos McLaren dominaron en Interlagos con Piastri en el primer lugar (1:09.998) y Lando Norris en el segundo. A su vez, Pierre Gasly fue 7°.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1986822075722441151&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Los McLaren dominan en Interlagos

Oscar Piastri estableció un registro de 1:09.998, que lo ubica arriba de todos. Lo sigue su compañero de equipo y líder del campeonato, el británico Lando Norris, a 278 milésimas. Colapinto cayó al 16° puesto.

Live Blog Post

Gran vuelta de Franco Colapinto a falta de 10 minutos para el final

En una de sus últimas vueltas rápidas, el pilarense mostró un buen ritmo y marcó un tiempo de 1:11.385 con las gomas medias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1986819911818125321&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

La mamá y la hermana de Colapinto presentes en Brasil

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1986814951340609713&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Russell sigue dominando en la FP1

A falta de 20 minutos para el final, el británico George Russell (Mercedes) mantiene el mejor tiempo de la jornada: 1:11.188. Detrás del inglés se ubican el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), a 180 milésimas, y el australiano Oscar Piastri (McLaren), a 213 milésimas.

Live Blog Post

Colapinto sigue bajando sus tiempos

Previo a ingresar a los boxes para ajustar algunas piezas en el A525 y diagramar la estrategia para los últimos 30 minutos, FC43 bajó su tiempo y en su tercer giro rápido marcó un tiempo de 1:12.338.

Live Blog Post

El fuerte choque de Tsunoda

El japonés se fue de largo a la salida de una curva y se subió a los pianos. Esto provocó que hiciera un trompo y rozara la esquina de las barreras con uno de los neumáticos delanteros. Dañó la placa lateral y debió regresar a los boxes para que revisen el auto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1986807845522653404&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Buen tiempo de Colapinto en su segundo giro rápido

Tras marcar su primer tiempo, el pilarense siguió en la pista y mejoró su rendimiento. En su segunda vuelta rápida marcó un tiempo de 1:12.882 con gomas duras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1986808546613137629&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Franco Colapinto dio su primera vuelta rápida en Interlagos

El piloto argentino salió al circuito de Interlagos y en su primer giro rápido marcó un tiempo de 1:13.749 con las gomas duras. Además, quedó a 1.5 segundos del líder, Oscar Piastri.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1986804754555588740&partner=&hide_thread=false

Te podría interesar

Archivado en

Te recomendamos