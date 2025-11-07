En el día de su renovación con Alpine, Franco Colapinto finalizó P16 en la FP1 del Gran Premio de Brasil

La gran vuelta de Colapinto en la FP1 del GP de Brasil
Franco Colapinto en acción en la FP1 del Gran Premio de San Pablo
(Créditos: ESPN)
En la segunda posición quedó el australiano Oscar Piastri, compañero de Norris en McLaren, quien intentará dejar atrás su mal momento y reencontrarse con el triunfo para volver a tomar el liderazgo en el campeonato.
El otro piloto que pelea por el título, que es el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tuvo una flojísima actuación, finalizó 17° y tendrá que mejorar mucho de cara a la clasificación para la carrera sprint, que será en unas horas.
Por otra parte, el compañero de equipo de Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly, hizo un destacado trabajo para terminar en el séptimo lugar.
El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP1 del GP de Brasil
07-11-2025 12:36
Final de la FP1 en San Pablo: Colapinto P16
Con un buen ritmo y varios tiempos marcados, Franco Colapinto cerró su participación en la FP1 del GP de Brasil en el puesto 16° por delante de ¡los dos Red Bull y Ferrari! (Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Yuki Tsunoda). Por su parte, los dos McLaren dominaron en Interlagos con Piastri en el primer lugar (1:09.998) y Lando Norris en el segundo. A su vez, Pierre Gasly fue 7°.
Oscar Piastri estableció un registro de 1:09.998, que lo ubica arriba de todos. Lo sigue su compañero de equipo y líder del campeonato, el británico Lando Norris, a 278 milésimas. Colapinto cayó al 16° puesto.
07-11-2025 12:25
Gran vuelta de Franco Colapinto a falta de 10 minutos para el final
En una de sus últimas vueltas rápidas, el pilarense mostró un buen ritmo y marcó un tiempo de 1:11.385 con las gomas medias.
A falta de 20 minutos para el final, el británico George Russell (Mercedes) mantiene el mejor tiempo de la jornada: 1:11.188. Detrás del inglés se ubican el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), a 180 milésimas, y el australiano Oscar Piastri (McLaren), a 213 milésimas.
07-11-2025 11:57
Colapinto sigue bajando sus tiempos
Previo a ingresar a los boxes para ajustar algunas piezas en el A525 y diagramar la estrategia para los últimos 30 minutos, FC43 bajó su tiempo y en su tercer giro rápido marcó un tiempo de 1:12.338.
07-11-2025 11:52
El fuerte choque de Tsunoda
El japonés se fue de largo a la salida de una curva y se subió a los pianos. Esto provocó que hiciera un trompo y rozara la esquina de las barreras con uno de los neumáticos delanteros. Dañó la placa lateral y debió regresar a los boxes para que revisen el auto.