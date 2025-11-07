¡Es oficial! Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1 en 2026: así lo anunció Alpine

Después de varias semanas de especulaciones y rumores sobre qué sería de su futuro, este viernes por la mañana llegó la tan ansiada confirmación por parte de Alpine : Franco Colapinto seguirá corriendo junto a la escudería francesa en la temporada 2026 de la Fórmula 1 y por primera vez será piloto titular en la parilla de la Máxima.

El pilarense de 22 años, que demostró condiciones a lo largo de la temporada, será el compañero de Pierre Gasly el próximo año, en el que buscarán dejar atrás el mal rendimiento de 2025. Con cambios notorios en el reglamento, el equipo con sede en Estone intentará pelear contra Ferrari, Red Bull, McLaren y Mercedes, los gigantes del mundo del automovilismo.

El anuncio se dio a través de las redes sociales del equipo francés en el que compartieron una foto de Franco con los colores de Alpine y el 2026 en el centro. Además, escribieron el siguiente texto para acompañar la publicación: " Franco Colapinto completa nuestra alineación de pilotos para 2026, aportando mayor estabilidad y continuidad al equipo para la nueva era regulatoria".

Otro dato a tener en cuenta es que esta vez será la primera vez que Colapinto sea piloto titular y comience una temporada de la Fórmula 1 , ya que cuando llegó en 2024 de la mano de Williams reemplazó a Logan Sargeant y disputó las últimas 9 carreras de la temporada. Y en 2025 hizo lo propio al sustituir a Jack Doohan tras los primeros seis GP.

Franco Colapinto regresó a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Imola de la mano de Alpine tras reemplazar a Jack Doohan, quien no tuvo un buen desempeño en sus primeras seis carreras del año. En su primera aparición, el pilarense sufrió un fuerte choque en la Q1 que lo obligó a largar desde el puesto 15° y finalmente, concluyó 16° en la carrera del domingo.

Luego, en Mónaco hizo una de las mejores carreras de su trayectoria deportiva al salir P20 y concluir en la posición 13° en el mítico trazado de Montecarlo. En España fue 15° al igual que en Austria, mientras que en Canadá logró terminar 13°. Luego de sus primeras cuatro carreras, FC43 tuvo su primer abandono de la temporada en el Gran Premio de Gran Bretaña donde no pudo disputar la carrera por fallas en su monoplaza.

Colapinto FP3 Gran Bretaña Franco Colapinto y su abandono en el GP de Gran Bretaña.

En el final de la gira europea, Franco no tuvo grandes resultados, a excepción de Países Bajos donde fue 11°. En Bélgica terminó 19°, en Hungría 18°, Italia 17° y Azerbaiyán 19°. Por su parte, en el Gran Premio de Singapur, donde tuvo una de las mejores largadas de la temporada, logró finalizar en la posición 16°.

Finalmente, en las últimas dos carreras que se disputaron (Estados Unidos y México), el pilarense no pudo salir de los puestos de abajos y concluyó 17° y 16° respectivamente.

El Head to Head de Gasly y Colapinto

En los duelos mano a mano con su compañero de equipo, Franco Colapinto pierde por 7-6 (si no se tiene en cuenta el GP de Gran Bretaña). Gasly le ganó en Emilia Romaña, Catalunya, Spielberg, Spa-Franconchamps, Monza, Baku y México, mientras que el argentino se impuso en Montecarlo, Montreal, Budapest, Zandvoort, Marina Bay y Austin.